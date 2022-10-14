زوار «جيتكس» يتفاعلون مع تقنيات وابتكارات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث واصلت عرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها وخدماتها التي تحتوي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والهادفة لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وشهدت منصة شرطة دبي إقبالاً كبيراً من زوار معرض جيتكس على مدار الأيام الخمسة لانطلاق فعالياته، حيث أبدوا إعجابهم بكل الخدمات المقدمة واستمتعوا بالاطلاع على دوريات «غياث» الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتمتلك مزايا وقدرات تلبي متطلبات الشرطة، وتتيح الحفاظ على المكانة الريادية لأفضل معايير الدوريات الأمنية العالمية.

كما اطلع الزوار على منظومة «درون بوكس» التي هي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المسيرة المؤتمتة، إلى جانب الاطلاع على النسخة الجديدة من تطبيق شرطة دبي الذكي الذي يضم ميزات وخصائص مبتكرة بـ 7 لغات.

واستمع الزوار إلى شرح حول خدمات منصة «ecrime»، المعنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت كالابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وجرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية، إلى جانب الاطلاع على الخدمات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي الاجتماعية والجنائية والمرورية وغيرها.

كما واستمع الزوار إلى شرح حول خدمة منصة «أثر»، الهادفة إلى ضمان توثيق جميع إجراءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بواسطة «منظومة رقمية» تسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات، وذلك عبر توحيد الأنظمة الذكية وربطها بالأنظمة الجنائية الأخرى، وأطلعوا على تطبيقات «الألعاب الافتراضية» التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الذكية لأغراض تدريبية وتعليمية.

كما وشارك عدد من الزوار في مسابقة «التقاط العلم»، في منصة شرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني للشباب والأجيال المستقبلية، بهدف استهداف الأشخاص أصحاب الخبرة والمعرفة وكشف المواهب في عالم التقنيات الحديثة.