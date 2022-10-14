«رينا سوليوشنز»: دبي ستكون عاصمة تقنية المعلومات في العالم بعد 10 سنوات

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت شركة «رينا سوليوشنز» الهندية المتخصصة في تعهيد خدمات التقنية أن تكون دبي هي عاصمة تقنية المعلومات على مستوى العالم في غضون 10 سنوات من الآن.

وأجرى ميهير باتيل، مؤسس «رينا سوليوشنز» ورئيسها التنفيذي مقابلة مع «البيان»، على هامش تواجد شركته في «جيتكس جلوبال 2022».

وقال باتيل: «هذه هي مشاركتي الثانية في «جيتكس جلوبال»، حيث شاركت في الدورة الماضية. ويرجع سبب حضوري للمشاركة في المعرض للعام الثاني على التوالي، لأنني في الدورة الماضية رأيت العالم بأسره في الحدث، ذلك أنه بات فعلياً المنصة الرئيسية على مستوى العالم للتواصل الشبكي بين أفراد مجتمع تقنية المعلومات. لذا، جئنا هنا للعام التوالي لتحقيق الاستفادة من هذا التواصل».

وأضاف باتيل: «أبرمت في الدورة الماضية من «رينا سوليوشنز» صفقتين، وأتوقّع أن أبرم في دورة هذا العام 10 صفقات على الأقل. هذا هو ما أطمح إليه، خاصة وأن الدورة الحالية من «جيتكس جلوبال» تُعد استثنائية، سواءً في عدد الشركات والمؤسسات التقنية التي جاءت من كافة أنحاء العالم للمشاركة في الحدث، أو في حجم الإقبال الجماهيري والحضور».

واختتم باتيل بالحديث عن توقعه لمستقبل وآفاق دبي في عالم تقنية المعلومات، خاصةً في ظل النجاح المتواصل لمعرض «جيتكس جلوبال»، فقال: «إذا استمر اهتمام دبي بالتقنية وكل ما يتعلق بها على هذا المنوال، فأتوقع لها أن تكون عاصمة لتقنية المعلومات على مستوى العام في غضون عقد من الآن. لذا، أخطط لافتتاح مكتب لشركة «رينا سوليوشنز» في دبي في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة».