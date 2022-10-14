«ديوا» تختتم مشاركتها في «جيتيكس» بعرض أبرز مبادراتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها الناجحة في «جيتكس جلوبال 2022». واستعرضت الهيئة من خلال منصتها عدداً من أبرز مبادراتها الرقمية القائمة على تقنية الميتافيرس وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز سعادة المعنيين وجودة الحياة في إمارة دبي.

واستقبل معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في منصة الهيئة في «جيتكس جلوبال»، جون فيليب لينتو، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا). كما زار معالي الطاير منصة شركة «هواوي» العالمية حيث التقى ستيفن يي، رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنصة شركة «أڤايا» العالمية، حيث التقى نضال أبولطيف، رئيس شركة «أڤايا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ومنصة شركة «سيسكو» والتقى عبد الإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج.

وشهدت منصة الهيئة في «جيتكس جلوبال 2022» توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة، حيث وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس للطاقة. كما وقعت الشركات التابعة لديوا الرقمية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية رائدة، حيث وقع مركز «مورو» اتفاقية حصرية مع (3W Networks) التابعة لشركة السويدي إلكتريك، وشراكة استراتيجية مع «صيدليات أستر»، أحد قطاعات «أستر دي إم هيلث كير»، ومذكرة تفاهم مع محاكم دبي بهدف تقديم الدعم وتوفير خدمات الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم مع كل من جامعة دبي و«كابولا تيليسيرفيسيس» بهدف تعزيز دور مركز الاتصال في دعم الكوادر الشابة. كما وقعت «إنفرا إكس»، إحدى الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، وشركة «دارك بلو تكنولوجيز» اتفاقية لتعزيز استخدام شبكة (LoRaWAN) لإنترنت الأشياء الخاصة بـ«إنفرا إكس» في الإمارات.

وشهدت منصة الهيئة إقبالاً واسعاً من زوار المعرض، ونظمت الهيئة عدداً من المسابقات والفعاليات على هامش مشاركتها، كما تم إجراء سحوبات للفوز بجوائز قيمة للمتعاملين الذين أجروا معاملات رقمية عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، بالإضافة إلى سحوبات خاصة لزوار المنصة والمشاركين في استبيانات تجربة المتعاملين التي أجرتها الهيئة خلال عام 2021، وذلك في إطار مساعيها لتشجيع المتعاملين على الاستفادة من قنوات الهيئة الرقمية للحصول على الخدمات.