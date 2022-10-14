مطر الطاير يزور منصة «دو»

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، منصة «دو» في معرض جيتكس جلوبال 2022، حيث اطلع على أحدث الابتكارات الثورية وتقنيات المستقبل التي عرضتها الشركة في الحدث. وكان في استقباله فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وممثلين آخرين من الإدارة التنفيذية للشركة.

واستمع معاليه، لشرح عن الروبوت الذاتي للمخازن، ومبادرة التوأم الرقمي للسكة الحديدية في مترو دبي وعرضها باستخدام تقنيات الواقع المعزز، وهي مبادرة مشتركة بين الهيئة و«دو».

كما زار عمر بوشهاب المدير التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، منصة «دو» في المعرض، وناقش الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة «دو».

واختتمت «دو» مشاركتها الناجحة والمتميزة في الدورة الثانية والأربعين من معرض جيتكس جلوبال الذي استعرضت خلاله تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية، نصنع معكم الواقع الإماراتي»، أحدث الابتكارات والحلول والمنصات الرقمية التي تتمتع بالقدرة على خلق المزيد من فرص وإمكانيات النمو مثل: تقنيات إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم «الميتافيرس» وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات. وقدمت الشركة في منصتها خلال الحدث مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية التي جرى تصميمها لتجسد شكل ومضمون البيئات المثالية للنمو بما يتماشى مع خارطة طريق الابتكار التي حددتها حكومة الإمارات.