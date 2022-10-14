«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يقيّم 24 مشروعاً

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة تقييم لـ 24 مشروعاً مبتكراً ضمن مبادرة عروض الابتكار، استعرض فيها ابتكارات الفائزين بجائزة الإمارات تبتكر عبر منصة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في معرض جيتكس جلوبال 2022.

وهدفت الورشة، إلى دعم المبتكرين في الإمارات، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم القابلة للتنفيذ والتعريف بها أمام لجنة من الحكام والمتخصصين العالميين، ما يسهم بتعميمها وتحفيز الجهات والمؤسسات والشركات لتبنيها والاستفادة منها في إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات ما يعود بالنفع على المجتمعات.

واستعرض المشاركون في مبادرة عروض الابتكار من خلال منصة صندوق محمد بن راشد للابتكار 24 مشروعاً ابتكارياً تم اختيارها من أكثر من 300 فكرة نوعية، قدمها مبتكرون من مختلف فئات المجتمع، أمام لجنة التحكيم التي ضمت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وخالد الشبراوي رئيس القطاع الحكومي والمدن الصغيرة في مايكروسوفت – الإمارات، ونبيل جافيد وشاكر زينل من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وباتريشيا كيتنغ من شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

كما أتاحت المبادرة للمشاركين فرصة الالتحاق بمسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار في الشركات الناشئة الذي تم تصميمه لتعزيز وتطوير مهارات ريادة الأعمال، وتسهيل التواصل مع نخبة الخبراء، إضافة إلى فرصة الحصول على تمويل لمشروعاتهم من صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دعم الأفكار والمشاريع الابتكارية وتمكين المبدعين والموهوبين من المشاركة في صناعة الحلول المستقبلية، يشجعهم ويفتح لهم آفاقاً رحبة للإبداع، وبذل مزيد من الجهد؛ لتحقيق نتائج أفضل، ويحفز الجهات لاحتضان ابتكاراتهم، وتنفيذها لتصبح واقعاً ينتفع به المجتمع، ما يترجم توجهات حكومة دولة الإمارات في نشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار وترسيخ بنية تحتية متكاملة من الحلول المبتكرة، ويسهم في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية ويعزز ريادة الدولة عالمياً كبيئة جاذبة ومحفزة للمبتكرين والمواهب والعقول.

وقالت إن المعرض يمثل حدثاً دولياً بارزاً ينظم على أرض الإمارات ويركز على الابتكار من أجل المستقبل، ما يشكل منصة مثالية لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لمشاركة التجارب الأكثر ابتكاراً والتعريف بالأفكار والمشاريع المبتكرة الهادفة للارتقاء بالقطاعات الحيوية.

من جهتها، أشادت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالابتكارات التي تم عرضها، وأثنت على جهود المشاركين، مؤكدة أهمية الاستفادة من المنصات العالمية الرائدة مثل جيتكس، لتسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية ونشرها، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وقالت إن تنظيم جلسات التقييم للمرشحين النهائيين لمبادرة عروض الابتكار من خلال منصة جيتكس للتقنية 2022، هدف لتحفيز المبتكرين على بذل المزيد من الجهود، من خلال استعراض مشاريعهم والتعريف بأفكارهم أمام المشاركين بالمعرض الدولي.

وتم خلال الورشة، استعراض ابتكارات 8 جهات حكومية فازت في جائزة الإمارات تبتكر 2022، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات الإمارات تبتكر في فبراير الماضي، حيث قدمت مشاريع مبتكرة ضمن الدورة الثانية للجائزة، وذلك في 6 فئات رئيسة احتفت بالابتكارات الأكثر تأثيراً على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية، وتم اختيارها من بين أكثر من 460 مبادرة ومشروعاً.