«أبوظبي الرقمية» تستعرض النسخة الثانية من أدوات تطوير «تم»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل حكومة أبوظبي استعراض أحدث مبادراتها ومشاريعها الرقمية النوعية خلال معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022»، حيث كشفت دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية عن آخر التحديثات في مشروع أدوات تطوير منصة «تم»، والذي يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من تطوير خدماتها بطريقة موحدة وسهلة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، وبما يضمن تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم.

وشهد جناح حكومة أبوظبي في المعرض الكشف عن النسخة الثانية من أدوات تطوير منصة «تم»، والتي جرى تصميمها من أجل تبسيط عملية تطوير الخدمات والرحلات الحكومية الرقمية وإطلاقها عبر المنصة، وذلك بالاعتماد على نظام تصميم موحد ومشترك عبر كل الجهات الحكومية، مما يضمن سهولة وسرعة توافر الخدمات الحكومية للجمهور بشكل رقمي، بالإضافة إلى تقليل النفقات بصورة كبيرة وتسريع وتيرة تطوير الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من خبرات المستخدمين النهائيين.

وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، إن أدوات تطوير منصة «تم» تأتي في إطار المساعي الحكومية الهادفة إلى منح المتعاملين تجربة حكومية موحدة تضمن حصولهم على خدمات رقمية عالية الجودة والكفاءة عبر مختلف القنوات الرقمية، وبما يحقق التكامل والتعاون التشغيلي بين مختلف الجهات لتلبية متطلبات المتعاملين واختصار الوقت والجهد.

وأكدت أن منظومة «تم» تمكن كل الجهات الحكومية في أبوظبي من الاستفادة من الخصائص والمزايا التي توفرها الأدوات الرقمية المبتكرة في سبيل تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وسلسة وفق معايير موحدة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على توحيد تجربة المتعاملين ضمن منصة «تم».

وقد تم إطلاق مشروع «أدوات تطوير منصة تم» النسخة الأولى في عام 2021 بمشاركة 4 جهات حكومية، وبعد نجاحه انضم إلى المشروع 33 جهة حكومية في العام 2022 في نسخته الثانية. ومنذ إطلاق المشروع العام الماضي، شارك 1500 متخصص في لجان وفرق عمل المشروع، كما شارك أكثر من 800 من مطوري الجهات الحكومية في ورش عمل تدريبية، وقد أسهم مشروع «أدوات تطوير منصة تم» في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقد أثمرت الجهود المبذولة حتى الآن في تقديم أكثر من 700 خدمة حكومية على منصة خدمات أبوظبي الحكومية (تم) لخدمة سكان ومجتمع الإمارة سواء من المواطنين أم المقيمين أم المستثمرين أم الزوار.

وقال ناجي المصعبي، مدير إدارة منصات الخدمات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية: تتضمن النسخة الثانية من أدوات تطوير منصة «تم» أكثر من 20 ممكناً رقمياً مشتركاً تتيح الإمكانية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية بما يثري تجربة المتعامل، كما أنها تتطلب وقتاً وجهداً أقل في البرمجة. وتسهم أدوات تطوير منصة تم في خفض النفقات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية، وذلك من خلال التحليل الشامل للمعطيات، وتسهيل الوصول إلى الممكنات الرقمية التي تدعم تطوير الخدمات الحكومية.