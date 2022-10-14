تكريم مطارات دبي لتحقيق أهداف استراتيجية المعاملات اللاورقية

المصدر: دبي - البيان

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تسلمت فاطمة عبد الرحيم طاهر، مدير الأجندة الحكومية في مطارات دبي، درعاً تكريمياً من قبل هيئة دبي الرقمية، تقديراً لجهودها المبذولة نحو تعزيز رقمنة العمليات في كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، بالإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في تطوير منظومة متكاملة لفريق العمل من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

جاء التكريم خلال فعالية «تكريم أبطال استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي نظمتها هيئة دبي الرقمية على هامش معرض جيتكس بهدف إبراز وتقدير المساهمات الفردية للأشخاص الذين كرسوا جهودهم لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللاورقية داخل المؤسسات والجهات الحكومية لبناء بنية تحتية للحكومة الرقمية من خلال تحويل كافة المعاملات الحكومية الورقية إلى المنصات الرقمية.

وقالت فاطمة: «يأتي هذا التكريم تتويجاً للشراكة الوثيقة بين دبي الرقمية ومطارات دبي والتي ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل للمؤسسة. لقد حرصنا منذ البداية على تطوير منظومة عمل متكاملة لإعداد وتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق رقمنة العمليات ودفع مسيرة التحول الرقمي للخدمات، وبالتالي الحصول على ختم 100% لا ورقية. لقد تحقق هذا الإنجاز في وقت قياسي بفضل تكاتف جهود العاملين في جميع إدارات المؤسسة والعمل بكفاءة عالية للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة.

وقدمت مؤسسة مطارات دبي مساهمات رائدة منذ إطلاق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بهدف دعم الجهود الحكومية ورقمنة العمليات وتعزيز كفاءتها، حيث حصلت على ختم «100% لا ورقية» من خلال تقليص المعاملات وتحويل أكثر من 200 خدمة إلى خدمات رقمية، وإلغاء استخدام 300 وحدة من ماكينات الطباعة ونسخ الورق المستخدمة في عملياتها، بما يُسهم في توفير ملايين الدراهم من التكلفة السنوية عبر اعتماد المنظومة المتكاملة اللاورقية في المؤسسة.