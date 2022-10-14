«دبي كوميرسيتي» تستعرض مبادرات دعم الابتكار الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «دبي كوميرسيتي»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) في تسليط الضوء على أهمية دعم الإبداع والابتكار الرقمي وتعزيز أداء القطاع الإبداعي في دبي خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022. واستعرضت المنطقة الحرة، الأولى في تخصصها بالتجارة الرقمية، التوجهات العالمية في مجالي التجارة الرقمية والتجزئة ومدى مواكبة منطقة الشرق الأوسط لها.

وتقدم دبي كوميرسيتي، بالتعاون مع دبي للثقافة، مجموعة واسعة من الحلول التي تتيح لرواد الأعمال تأسيس أعمالهم الخاصة في مختلف القطاعات الثقافية والإبداعية، بما فيها فنون الأداء والفعاليات والفنون البصرية والحرف اليدوية، إضافة إلى الخدمات الإبداعية وخدمات التصميم ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والتفاعلية.

كما يقدم الجانبان فرصاً مميزة لرواد الأعمال في المجالات الأدبية والثقافية والفنون الجميلة وفنون الأداء والتراث والتاريخ والمعارف من خلال تمكينهم من الحصول على التأشيرة الثقافية طويلة الأمد المخصصة للمواهب الإبداعية، وهي الأولى من نوعها التي تمنحهم حق الإقامة لمدة عشر سنوات في دولة الإمارات.

وسلطت دبي كوميرسيتي الضوء على جهودها المبذولة في دعم الإبداع والابتكار الرقمي، بما فيها منح رخص «تالنت باس» لمزاولة الأعمال المستقلة في المجالات الإبداعية وتوفير مساحات عمل مشتركة مزودة بأحدث التقنيات لتلبية متطلبات رواد الأعمال المبدعين، وغيرها من استوديوهات وغرف الاجتماعات والمعارض والمساحات المخصصة لاستضافة المعارض الفنية.

وناقش ميتش بيترمان، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دبي كوميرسيتي، خلال الفعالية التوجهات العالمية في مجالي التجارة الرقمية والتجزئة ومدى مواكبة منطقة الشرق الأوسط لها، حيث أشار إلى أن: «التجارة التخاطبية والتطبيقات متعددة الخدمات وعالم الميتافيرس هي الركائز الأساسية لتوجهات التجارة الإلكترونية في المستقبل والتي بدأنا باعتمادها بالفعل. ويشتمل قطاع التجزئة على العديد من التوجهات، بما فيها تقنية المنارة والمول الرقمي والتسوق غير التلامسي ومراكز الشحن المصغرة ضمن المراكز التجارية».

وتعد دبي كوميرسيتي، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أول منطقة حرة رائدة ومتخصصة بشكل حصري بقطاع التجارة الإلكترونية. وكشفت المنطقة الحرة في سبتمبر 2022 عن هوية مؤسساتية مبتكرة تتماشى مع منهجها الاستراتيجي الجديد، والذي يركز على توجيه عملياتها وخدماتها نحو التجارة الرقمية.

وتستأثر المنطقة الحرة بموقع استراتيجي في قلب دبي وبالقرب من مطارها الدولي، مما يتيح أمام الشركات الاستفادة من المزايا الجغرافية لهذا الموقع من حيث تسهيل عمليات التجارة والتعاملات التجارية الرقمية.

كما توفر المنطقة بيئة منظمة ومرافق رقمية لتسريع أعمال التجارة الإلكترونية، وتقدم إرشادات شاملة ومتكاملة في الموقع مع حلول بنكية مجدية بالتعاون مع أبرز المصارف الإقليمية الرائدة، إضافة إلى خدمات تأسيس الشركات والخدمات الاستشارية المخصصة والحلول التقنية وخدمات إدارة المحتوى والتسويق الرقمي والدعم الجمركي والتوصيل إلى الوجهات النهائية وحلول الشحن المتكاملة.