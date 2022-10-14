«طرق دبي» توقع 5 اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 5 اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في التحول الرقمي بالإمارة.

وتحرص الهيئة على تفعيل منصة جيتكس لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي وتوظيف أحدث الحلول التقنية في عملياتها. وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من: شركة أمازون للخدمات السحابية، وشركة مايكروسوفت، وشركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة» (مورو)، وترابيز ميدل ايست لتجارة معدات الاتصال السلكي، بالإضافة إلى شركة ساس.

وقال محمد يوسف المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة حريصة على الاستفادة من منصة جيتكس السنوية وسمعة دبي العالمية في إنجازاتها المتراكمة نحو التحول الرقمي، لتوقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع شركات التقنية العالمية والإقليمية والمحلية، التي توفر حلول مبتكرة تشكل رافداً لمسيرة التحول الرقمي لهيئة الطرق، نحو بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة هذا العام ركزت على اتفاقيات رئيسة مثل حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبيانات الضخمة والتوأمة الرقمية وحلول الاتصال المتقدمة والأمن الرقمي التي تسهم في رفد التوجهات الرقمية الحالية والمقبلة وتشكل أصولاً قوية ومتنامية للهيئة.

خدمات سحابية

فقد وقعت الهيئة مع شركة أمازون للخدمات السحابية اتفاقية تفاهم للتعاون الاستراتيجي بشأن «خدمات الحوسبة السحابية» لدعم مهمة الهيئة في تعزيز مستقبل النقل العام الذكي. وستستفيد الهيئة من منصة Exchange (ADX) لتجربة وبناء وتقديم عروض متمايزة بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاقه في عملياتها.

بيانات

كما وقعت الهيئة مع شركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم ضمن سعيها للريادة في مجال البيانات بما يدعم توجهها نحو التحول الرقمي القائم على البيانات، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص. وتسعى الهيئة بهذا إلى تعزيز أسس حوكمة البيانات في هيكلها التنظيمي وتفعيل دور وإمكانيات في الهيئة وتحقيق الوعي والمعرفة حول مختبر التنقل للثورة الصناعية الرابعة البيانات.

مركز

ووقعت مؤسسة تاكسي دبي، في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مذكرة تفاهــم مع شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة» (مورو) لتقديم التعاون المشترك في التحول الرقمي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، وتهدف المذكرة إلى استكشاف إمكانيات المشاركة والاستفادة من قدرات شركة مورو في آليات التحول الرقمي لمؤسسة تاكسي دبي. ويسعى الطرفان إلى تسهيل تبادل أفضل الممارسات في الإبداع والابتكار في مجالات العمل المشتركة التي تنشأ إما من خبراتهم المكتسبة بما يضمن تعزيز دور الهيئة في تنفيذ استراتيجيات حكومة دبي ذات الصلة.

اتصالات

كما وقعت مؤسسة تاكسي دبي مذكرة تفاهم مع ترابيز ميدل ايست لتجارة معدات الاتصال السلكي، بهدف تقديم حلول متكاملة والعمل على تطوير الفرص المتعلقة بسيارات الأجرة في المؤسسة.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ساس للاطلاع على أفضل الممارسات التي تقدمها الشركة في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة مثل الصيانة التنبؤية للأصول وذلك عن طريق التحليل الآني للبيانات الواردة من المستشعرات عن طريق خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مما يسهم في تعظيم استفادة الهيئة من أصولها المنتشرة في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الطرق، الجسور، الأنفاق والمواصلات العامة (الحافلات والمترو).