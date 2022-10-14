«شركاء آيسر» يناقشون أحدث مستجدات عالم التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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كشفت آيسر الشرق الأوسط أخيراً عن استضافة النسخة 13 من فعاليتها السنوية أسبوع «شركاء آيسر»، وذلك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022، حيث ناقش المشاركون أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا وآفاق الأعمال في المنطقة واستعرضوا أحدث منتجات الشركة وتقنياتها.

واختبر الشركاء خلال الفعالية أحدث منتجات آيسر، بما فيها مجموعتها الجديدة من الأجهزة المستدامة مثل سلسلة الحواسيب المحمولة أسباير فيرو الصديقة للبيئة والتي تستخدم مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك وتغليفاً قابلاً لإعادة التدوير، وآيسر بريداتور هيليوس 300 سبيشال لابز الحاسوب المحمول المخصص للألعاب الأول من نوعه مع تقنية العرض المجسم ثلاثي الأبعاد. كما استكشف الشركاء العديد من المنتجات الأخرى التي استعرضتها آيسر إلى جانب الأجهزة الصديقة للبيئة والشاشات والحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب.

وقال ماسيميليانو روسي، نائب الرئيس الإقليمي لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: شكلت فعالية أسبوع شركاء آيسر التي أقيمت في فندق جميرا أبراج الإمارات فرصة مميزة لنا لاستعراض النمو الملحوظ الذي حققته الشركة في قطاع التعليم والشركات والألعاب. كما تتيح الفعالية تعزيز التفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، حيث يعكس نجاحنا في مقابلة عدد كبير من الشركاء خلال نسخة هذا العام من الفعالية مدى ثقتهم باستراتيجيتنا ومنتجاتنا. ونتطلع للنمو إلى آفاق جديدة في 2023 خلال مسيرتنا لطرح منتجات جديدة ومميزة في السوق.

ورحبت آيسر بشركائها من مختلف أنحاء المنطقة خلال الفعالية، من بينهم موزعون ومتاجر تجزئة وشركاء في قطاعات التجارة والتعليم وتكنولوجيات المعلومات وغيرهم الكثير، حيث ناقشوا التوجهات الناشئة في السوق والتحديات التي تواجهها سلسلة التوريد ومجالات النمو الرئيسية.

من جهته، قال ميكيلي مونتيكيو، المدير العام في آيسر في الشرق الأوسط: يسعدنا رؤية الجهود الجماعية على امتداد النظام البيئي للتكنولوجيا لاستكشاف آفاق جديدة في الأجهزة المخصصة للألعاب وبناء مستقبل الحواسيب الشخصية المستدامة. واتفقت الآراء خلال أسبوع آيسر للشركاء على أن منتجاتنا ستوفر فرصاً جديدة للنمو في المنطقة وعلى المكانة القوية التي تتمتع بها آيسر والتي تؤهلها لمزيد من النجاح في 2023.