«كوادر» منصة لدعم الكفاءات الراغبة بالانضمام للقطاع الصحي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي «كوادر»، المنصة الذكية الفريدة من نوعها، التي تسلط الضوء على الفرص المهنية الواعدة في القطاع الصحي في الإمارة. ويأتي إطلاق المنصة، كجزء من التزام دائرة الصحة – أبوظبي، باستقطاب واستبقاء الكفاءات الصحية في أبوظبي، من خلال استعراض الفرص المهنية المتوفرة، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات القطاع الصحي، بما يضمن تعزيز مشاركة الكوادر الصحية في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها.

وتوفر المنصة لجميع العاملين والمختصين في الرعاية الصحية الراغبين في الانضمام إلى القطاع الصحي في أبوظبي، إمكانية التقدم للوظائف الشاغرة في مختلف المجالات الطبية، بما في ذلك التمريض وطب الطوارئ والخدمات الطبية المساندة، في عدة منشآت صحية في الإمارة. وتضم المنصة باقة من المزايا التي تلبي احتياجات العاملين الصحيين، والمنشآت الصحية في أبوظبي، كما يتم تحديثها بشكل مستمر، لتواكب المتطلبات المتغيرة، والاحتياجات المستقبلية في الإمارة.

وتوفر المنصة العديد من المزايا للمتخصصين في الرعاية الصحية، كإمكانية التسجيل، وإنشاء الملف التعريفي الخاص بهم، والاطلاع على الوظائف المتاحة، بما يتماشى مع تراخيصهم الحالية، وترشيحهم لوظائف تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم. ومن خلال المنصة، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية، التواصل بشكل مباشر مع المتقدمين المسجلين لتوفير فرص عمل لهم.

وقال الدكتور راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل الجهود الرامية في الاستثمار في العنصر البشري، واستقطاب الكفاءات والخبرات، للعيش والعمل في القطاع الصحي في الإمارة. تضم أبوظبي نخبة من المنشآت الصحية الرائدة عالمياً، التي تحتضن كوادر صحية متميزة، تسهم في مواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.