«جيتكس» وجهة عالمية للمعنيين بأحدث التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة الذكاء الاصطناعي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، المشاركة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022.

وأكد معالي الفريق المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في معرض جيتكس، الذي تنطلق فعالياته هذا العام، تحت شعار «الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد 19»، مشيراً إلى أن المعرض، الذي يحتفي بدورته الثانية والأربعين، يعتبر وجهة عالمية لكافة المعنيين بأحدث التكنولوجيا المتقدمة والرقمية على مستوى العالم.

وبيّن أن المعرض يعد أيضاً منصة لمختلف الدوائر الحكومية، لعرض أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية، وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة، تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة في المجال التكنولوجي وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي، على محتويات منصة شرطة دبي من ابتكارات وتطبيقات ذكية، وتقنيات تحتوي على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع.

كما اطلع معاليه على مشاركة «دورية غياث» في المعرض، والتي تحتوي على أحدث التقنيات الذكية وكاميرات المراقبة، إلى جانب الاطلاع على منظومة «الدرون بوكس»، التي تحتوي على طائرات مسيرة، تهدف إلى المساهمة في خفض الجريمة.

واستمع معاليه إلى شرح حول النسخة الجديدة من تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يضم باقة متميزة مكونة من 70 خدمة، طُورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، ويحتوي على خاصيات جديدة.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الجهة المسؤولة عن بناء وتشكيل منظومة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، إلى جانب تحديد أولويات البحث والتطوير في الإمارات، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس».

وقع المذكرة من طرف شرطة دبي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن الطرف الثاني، شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام بالإنابة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وأكد اللواء خالد الرزوقي أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على المشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث العالمية، وتعزيز شراكاتها مع الشركات المختصة في القطاع الخاص، بما يعزز جهودها الأمنية والشرطية في كل المجالات، خاصة البحثية والتقنية، منوهاً بأهمية معرض «جيتكس» للتقنية.

من جانبه، قال شهاب عيسى أبو شهاب: انسجاماً مع رؤية الإمارات الرامية إلى تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتماشياً مع خططنا الاستراتيجية للمستقبل، نحرص على تعزيز التعاون مع شركائنا داخل الإمارات وخارجها، بهدف تسريع التقدم التكنولوجي.