الروبوتات في جيتكس.. ذكاء اصطناعي يتفاعل مع متطلبات الجمهور

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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رؤية الروبوتات في الأماكن العامة والهيئات والمؤسسات أصبحت أمراً مألوفاً في دولة الإمارات والعالم بشكل عام، خاصة بعد تسارع وتيرة دخولها إلى مختلف مفاصل الحياة العامة وتعاظم دورها في خدمة المتعاملين والمراجعين في العديد من المؤسسات، وأبرز معرض جيتكس غلوبل للتقنية 2022 مدى حجم الاعتماد على الروبوتات من قبل العديد من الجهات الحكومية في والخاصة المشاركة في المعرض، والتي تنافست على تقديم الروبوتات المزودة بأحدث التقنيات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والكاميرات والمستشعرات التي مكنتها من التفاعل مع الجمهور بكل سهولة، والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم.

تطور الروبوت

وحظيت الروبوتات باهتمام كبير من قبل الجمهور الذي حرص بعضهم على مشاهدتها عن كثب وإجراء حوارات معها للتعرف على المهام والخدمات التي تقوم بها والدقة التي تقدمها في نقل المعلومة، وتنوعت أشكال وألوان وأغراض الروبوتات في المعرض والتي استقبلت بعضها الزوار وقامت بالترحيب فيهم وعرضت عليهم تقديم الحلول والخدمات واستمعت إلى ملاحظاتهم. وعكس «جيتكس» خلال دوراته تطور استخدام الروبوتات في مختلف جوانب الحياة، وتفاعلها مع عدد من التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس في الاتصالات والواقع الافتراضي، علاوة على تداعيات التحول الرقمي للصناعة والزراعة الذكية والصحة والسيارات الذاتية القيادة على تطور الروبوتات وحياة الإنسان، وخلال السنوات الماضية تعددت أدوار الروبوتات واستخداماتها في الإمارات، بعد أن حجزت مكانها كموظف بأقسام خدمة المتعاملين ومستشار توعوي، ومحاضر، ومذيع، وجراح وصيدلي، فيما اقتحمت الروبوتات السلك الشرطي بتعيين أول شرطي ذكي، ومنقذ بحري.

حقبة جديدة

وفي هذا السياق قالت جايا باهيتا الرئيس التنفيذي في شركة اكسبيرت وحلول الروبوت إن الحلول التي تقدمها الروبوتات يمكن أن تغير مستقبل قطاعات التنقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم، مما يسلط الضوء على حقبة جديدة من تقنيات الاتصالات التي تؤثر إيجابياً على الأفراد والشركات والمجتمعات، مشيرة إلى أن سوق الروبوتات الصناعية خلال السنوات الماضية تضاعف بسبب اعتماد قطاع الصناعة على الروبوتات في مجالات عديدة، حتى أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية وأحدثت نقلة ضخمة في مختلف أنشطة الحياة التي تتنوع من الأنشطة البسيطة إلى المعقدة، ومن استخدام مكنسة كهربائية بسيطة إلى بناء مدينة ذكية متكاملة.