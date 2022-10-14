«مايكروسوفت»: البنوك تقدم خدمات الميتافيرس خلال عامين

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: إنه سيكون بوسع بعض البنوك في الإمارات البدء بتقديم خدمات مصرفية في الميتافيرس في غضون عام أو عامين، وذلك بالتزامن مع انخفاض تكلفة التقنية، التي لا تزال في بداياتها، وتطور الضوابط اللازمة لهذا التحول.

ولفت يزبك في تصريحات لـ«البيان» على هامش مشاركة الشركة في «جيتكس جلوبال» إلى أن الإمارات تتمتع بالبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لازدهار هذه التقنية الناشئة، داعياً البنوك باستكشاف الفرص، التي يقدمها الميتافيرس للبنوك، من حيث تعزيز التفاعل مع العملاء وإمكانية تطوير نماذج عمل جديدة.

وأوضح يزبك أن الشركة تفكر في هذه المرحلة لتمكين البنوك من دمج عدد من الخدمات الأخرى مثل التجزئة والتأمين، ضمن مساحتها في الميتافيرس، لافتاً إلى أن الميتافيرس ستخطو خطوات بطيئة نسبياً قبل أن تتسارع بشكل كبير خلال العام المقبل.

وأضاف: إن مايكروسوفت تفكر مع البنوك في كيفية الاستفادة من الواقع الافتراضي والميتافيرس في تحويل الخدمات الإلكترونية الموجودة في البنوك إلى العالم الافتراضي، مثل عمليات الدفع وغيرها.

وأضاف: «هناك فرص كبيرة يفتحها الواقع الافتراضي فمثلاً يمكن علاوة على تقديم خدمات العملاء تحويل مساحة أحد البنوك في الميتافيرس إلى سوق يمكن خلاله توفير خدمات أخرى كالتأمين وغيرها لآفاتار المستخدم، ونحن نقوم حالياً باستكشاف الفرص المتاحة مع البنوك مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التكلفة إلى المردود، لأن التقنية لا تزال مكلفة نظراً لأنها في بداياتها».