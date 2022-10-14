جناح «الموانئ والجمارك» يستقطب الوفود الزائرة

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المشاركة في معرض «جيتكس جلوبال2022» هيئات ووفوداً أجنبية إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين ومدراء دوائر الجهات الحكومية.

وبحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أمام وفد اقتصادي كندي برئاسة جان فيليب لينتو قنصل عام كندا في دبي، الارتقاء بالعلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين دبي وكندا، واطلعت ماري لوري شارييه نائب القنصل العام الفرنسي على مبادرات المؤسسة واستمعت إلى شرح مفصل عن دبابة سياج. كما زار المنصة مون بيونج جون القنصل العام لكوريا في دبي، واكليلو كيبيدي، القنصل العام، لجمهورية إثيوبيا في دبي، ووفود من السفارة البريطانية و القنصلية العامة للولايات المتحدة في دبي.

وعلى صعيد الهيئات والدوائر المحلية، زار المنصة معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد الفلاسي المدير العام للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.