مؤسسة «حق» تطرح عملة «إسلاميك كوين» قبل نهاية العام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشف محمد الكاف الهاشمي، الشريك المؤسس ورئيس مسؤولي الأعمال في مؤسسة حق لـ«البيان» على هامش المشاركة في «جيتكس جلوبال» عن إطلاق أول منصة وعملة رقمية على البلوك شين متوافقة مع الضوابط الشرعية المالية الإسلامية في الإمارات، قبل نهاية العام الجاري، وحاصلة على الفتوى من مجلس الشريعة المعتمد من أكثر من 40 بنك على مستوى العالم.

وقال الهاشمي إن هذه المنصة ستتيح إمكانية تداول عملة «إسلاميك كوين» لعامة الجمهور المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء جيتكس جلوبال 2022 فرصة مواتية لتعريف عملائنا المحتملين بآليات عملنا وتفاصيل عملياتنا التشغيلية، والتي ستكون الأكثر شفافية ربما في تاريخ العملات المشفرة، وهي المرتكز الأساسي الذي استطعنا من خلاله الحصول على فتوى شريعة من هيئة مؤلفة من كبار الخبراء العالميين في مجال التمويل الشرعي.

وأضاف: تُرجمت هذه الحفاوة من خلال الإقبال الكثيف على منصة مؤسسة الحق، وهي شركة متخصصة في الخدمات الرقمية المالية المتوافقة مع التشريعات وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، إذ شهدت زيارة عدة هيئات حكومية محلية وإقليمية، خصوصاً تلك المعنية بالحلول المالية الرقمية وتداول العملات المشفرة، إضافةً إلى مؤسسات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية.

ولفت إلى اكتشف تعطش السوق لوجود عملات مشفرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، التي تقدم قيم مصرفية جديدة وحلول تتميز بالشفافية والمصداقية والاستدامة وأكثر إنصافا لإدارة الأموال.

وذكر أن جيتكس منصة مثالية لعمل شراكات مع الهيئات المالية الخليجية وبعض الشركات العالمية، التي تعتبر سوقاً مزدهراً للعملات المشفرة في العالم. ونجحت عملة «إسلاميك كوين» في الحصول على 200 مليون دولار خلال تداولها الخاص للمستثمرين ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم.