«هيريوت وات أونلاين»: جيتكس منصة لجذب الاستثمارات التكنولوجية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد البروفيسور بول هوبكنسون، رئيس كلية العلوم الاجتماعية وكلية إدنبرة للأعمال بدبي، والمدير الأكاديمي- هيريوت وات أونلاين، أن المعارض التقنية الدولية مثل جيتكس تعتبر منصة ثرية وواعدة لجذب الاستثمارات التكنولوجية، والاطلاع على أفضل الابتكارات وأحدث الحلول للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وأضاف: إن جيتكس يستعرض التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا المالية، المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية، والاتصالات، الأمر الذي جعل دبي مركزاً عالمياً للسياحة والتكنولوجيا المبتكرة، ومركزاً لدعم المبتكرين من جميع أنحاء العالم.

وقال البروفيسور هوبكسنون: تشهد قطاعات التسويق والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية حالياً تحولاً ونمواً هائلاً لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أكثر شيوعاً وتطوراً على الإطلاق، حيث مكنت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من التنبؤ باحتياجات العملاء.

وتوقع أن يمر قطاع الخدمات اللوجستية بتحول أكبر خلال السنوات المقبلة، لا سيما بعد الجائحة التي أسهمت في نمو التسوق عبر الإنترنت على مستوى العالم.

وقال: إنه وفقاً لتقرير صدر مؤخراً، سيصل إنفاق الإمارات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2024. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق المقدر على قطاع الحوسبة السحابية في الإمارات إلى ما يقرب من 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، حيث قام عدد من المؤسسات في دولة الإمارات بترحيل بعض أو كل عمليات نشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية إلى البيئات السحابية.

وحول أبرز التحديات التي تعيق الرقمنة أظهر استطلاع أجرته «جارتنر» أن 51% من المشاركين حددوا الاستراتيجيات واتخاذ القرار كونهما تحدياً ذا أولوية عالية، إضافة إلى مقاومة التغيير.