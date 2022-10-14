إطلاق المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال»

المصدر: دبي - سيد صالح

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أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الثانية من برنامج «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تستهدف المرحلة الثانية من المشروع، تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توسعها ونمو أعمالها، انطلاقاً من الإمارات، وصولاً إلى العالمية، بالشراكة والتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص، بما فيها حاضنات الأعمال وصناديق التمويل، وغرف التجارة والشركات والمنظمات المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء الإطلاق خلال فعاليات الدورة 42 من معرض «جيتكس جلوبال 2022»، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، والشركاء الاستراتيجيين للمشروع.

فصل جديد

وقال وزير الاقتصاد: ندشن فصلاً جديداً في تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، بإطلاقنا المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال، الذي بات ركيزة أساسية في جهود حكومة الإمارات، لدعم وتطوير وتمكين الشركات الناشئة في الدولة، ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لدوره المحوري في استقطاب المشاريع الريادية الناجحة، والشركات الواعدة، لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار.

وأضاف: استطاع «موطن ريادة الأعمال»، تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى، شملت تقديم دعم يقدر بنحو 20 مليون درهم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، ودعم نحو 1000 مشروع من أصل أكثر من 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق 10 برامج، صممت خصيصاً لرواد الأعمال المسجلين في منصة المشروع، كذلك التعاون مع 50 جامعة، و90 مدرسة بهدف إعداد جيل متمكن من مهارات ريادة الأعمال، وقادر على دخول السوق بمقومات قوية ومستدامة.

نجاح

وتابع: تمثل المرحلة الثانية استكمالاً لهذا النجاح المتميز، وتماشياً مع التطور الكبير الذي شهده النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات، وفق رؤية قيادتها الرشيدة، ليكون أكثر استدامةً ومرونة وابتكاراً، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن المستهدفات التي يتبناها موطن ريادة الأعمال، هي مستهدفات طموحة وطويلة المدى، وفي مقدمتها تقديم الدعم لأكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، واحتضان أكثر من 20 شركة مليارية (يونيكورن)، بحلول عام 2031.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ماضية، بالتعاون مع شركائها، في توفير كافة الأدوات والخبرات اللازمة، التي تضمن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال في الدولة، وإزالة كافة المعوقات أمام اتساع أنشطة أعمالهم، ووصولها إلى العالمية.

تفاهمات

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال»، توسيع مظلة الشراكات القائمة، لتشمل شراكات وتفاهمات جديدة، مع جهات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأخرى عابرة للحدود، بما يتوافق مع تطلعات المشروع وأهدافه الاستراتيجية الطموحة، ومنها صقل مهارات وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال، ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية.

وستشمل مبادرات وبرامج المرحلة الثانية، إطلاق 12 برنامجاً جديداً، ترفد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بأفضل الخبرات والأدوات الرقمية والحلول التمويلية اللازمة، لنمو أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إنشاء فروع ومكاتب للشركات في الدول المستهدفة والأسواق الخارجية، وتقديم الأسعار التنافسية لهم للحصول على الخدمات وتنمية الأعمال، ومنها كذلك استضافة النسخة السادسة عشرة من مسابقة الشركات العربية الناشئة، التي ينظمها منتدى MIT لريادة الأعمال، إضافة إلى توفير تمويل مباشر عبر المنصة الافتراضية للبرنامج، بالتعاون مع مجموعة «&e»، فضلاً عن إطلاق برنامج تلفزيوني متخصص لريادة الأعمال بالتعاون مع «بيبان».

شراكات

ونجح مشروع «موطن ريادة الأعمال» على مدار ما يقرب من عام من إطلاق مرحلته الأولى، في إقامة سلسلة من الشراكات تجاوزت 35 شراكة، وتعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني، والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال، ومن بينها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وشركات «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«هواوي»، و«سيسكو»، و«يو بي إس»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، ومجموعة «&e»، و«أمازون»، والمنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، ومنصة «in5» المعنية بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومسرعة الأعمال «فلات 6 لابس»، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومنصة بوتنشل التعليمية، وشركة سكيلزا، ومنصة كينغ أند سبادلينغ، وغيرها من الشركات والمنصات الرائدة المعنية بتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول التمويل المباشر والدعم التمويلي غير المباشر لها.

كما أسس «موطن ريادة الأعمال»، خلال المرحلة الأولى لشراكات ناجحة وطويلة الأمد، تدعم الشركات الأعضاء في الوصول إلى العالمية، بمقومات متكاملة وتنافسية عالية، شملت إطلاق «جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند»، الذي يوفر منصة مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تضم جميع المزايا والمعلومات للشركات في البلدين، منها تبادل المعرفة وتنفيذ البرامج المشتركة، وبناء القدرات، وذلك بهدف توفير فرص استثمارية للشركات الناشئة في كلا البلدين، تمكنها من مواصلة النمو، وتوقيع اتفاقية مع وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا، والتي تمثل فرصة متميزة لوصول الشركات من خلالها إلى الأسواق الأوروبية، عبر مكاتب تمثيل الوكالة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والكورية في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما فيها الزراعة الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات، تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد واتحاد كوريا للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساعدة الشركات في الإمارات على التوسع في السعودية، من خلال حزم مخفضة لدخول سوق المملكة.

وسيواصل موطن ريادة الأعمال خلال المرحلة الثانية، التوسع في بناء شراكاته الدولية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ووصولها إلى العالمية.

جوائز عالمية

وحصل برنامج «موطن ريادة الأعمال» على عدة جوائز عالمية، من بينها جائزة مبادرة النظام البيئي لعام 2021، كما تم اختيار المشروع كنموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لدراسة حالة أعدتها إندونيسيا في تقريرها الذي قامت بنشره خلال اجتماع مجموعة العشرين.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت في نوفمبر 2021، المرحلة الأولى من مشروع «موطن ريادة الأعمال»، والذي يعد بوابة وطنية شاملة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في عوامل جذب ومناخ عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الحالية والمقبلة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير جميع الممكنات لنجاح مشاريعهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة لقطاع ريادة الأعمال، باعتباره أحد الرهانات الحقيقة المعول عليه في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد، ويدعم استدامته وتنافسيته عالمياً.

بيئة داعمة

قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إننا نعمل مع وزارة الاقتصاد يداً بيد لجعل الإمارات الموطن العالمي الأول لريادة الأعمال من خلال إرساء بيئة داعمة لريادة الأعمال من شأنها دعم وتطوير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق النجاح والنمو عبر الإمارات. وأضاف: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على %94 من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، حيث توفر فرص عمل لما يزيد على %86 من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وقد ساهمت في عام 2021 بحوالي %60 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ونود أن نؤكد على الأهمية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، في تعزيز القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي الوطني وتمكين أجندة التنمية الاقتصادية.