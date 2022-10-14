سيف بن زايد: الإمارات تؤكد ريادتها في التقنيات الرقمية

المصدر: دبي- البيان ووام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض «جيتكس جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع سموه في جولته على الأجنحة المختلفة التي تمثل أبرز المؤسسات التقنية المحلية والعالمية المبتكرة، على ما تعرضه من تقنيات مستحدثة ومشاريع استراتيجية رقمية بما في ذلك تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية المصممة لاحتياجات المجتمع، وبما يعزز توجهات المجتمع في التحول الرقمي.

وقال سموه: «إن معرض «جيتكس جلوبال» يؤكد عاماً بعد عام بأنه الوجهة العالمية الأبرز لعمالقة شركات التكنولوجيا، ومعه تؤكد الإمارات ريادتها في قطاع التقنيات الرقمية والذكية وتعزيز آفاق التبادل المعرفي العالمي، لمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً».

وغرد سموه في تدوينة على موقع التواصل «تويتر»: «عاماً بعد عام يؤكد جيتكس 2022 بدبي، بأنه الوجهة العالمية الأبرز لعمالقة شركات التكنولوجيا، والمنصة الرائدة لالتقاء ألمع العقول المطورة للتقنيات المتقدمة، ومعه تؤكد الإمارات ريادتها في قطاع التقنيات الرقمية والذكية وتعزيز آفاق التبادل المعرفي العالمي، لمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً».

تقنيات الحماية الإلكترونية

وشملت زيارة سموه أجنحة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ضمن جناح حكومة دبي، وهواوي (HUAWEI) وتحالف الإمارات للحلول التقنية، ومايكروسوفت (MICROSOFT)، ودونو (DONO)، وأمازون (AMAZON)، وأكسبينج أيروهت (XPENG AEROHT).

واستمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة والمنصات حول التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المعروضة والمبادرات في قطاعات التقنية والحماية الإلكترونية بما فيها مشاريع الجهات المحلية والحكومية في الحلول الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.

منصة ديوا

واطلع سموه على معروضات منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في معرض «جيتكس جلوبال» 2022، وكان في استقبال سموه معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

واستمع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان من معالي سعيد الطاير إلى شرح حول أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة الرقمية والمبتكرة، التي تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، ومن بينها «منصة ديوافيرس»، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية، عبر تقنية الميتافيرس، وتستثمر الهيئة تقنية الميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية، والتي ستسهم في تحقيق سعادة المعنيين، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً للابتكار وأحدث التقنيات في المنطقة والعالم، وتعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، لتسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل.