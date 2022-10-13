«أبوظبي التقني» يشارك بأكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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يشارك مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في معرض جيتكس للتقنية 2022 بدبي، وذلك ضمن جناح حكومة أبوظبي المشارك في المعرض العالمي.

ويعرض المركز خلال مشاركته واحدة من أكبر الطابعات ثلاثية الأبعاد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث استقطبت الطابعة اهتمام الزوار بشكل كبير للتعرف على هذا الابتكار التقني الجديد.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن مشاركة «أبوظبي التقني» في هذا الحدث العالمي البارز تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين شباب وطلبة الدولة والحرص على مشاركتهم في مثل هذه المحافل العالمية التي تعنى بأبرز التقنيات المتقدمة في العالم.

وأوضح أن الطابعة ثلاثية الأبعاد التي يشارك بها «أبوظبي التقني» في جيتكس هي من الإبداعات العالمية التي توجد في مركز «الابتكار بارك» التابع للمركز، والتي يتم من خلالها غرس ثقافة الإبداع والابتكار لدى شباب الوطن، وطلبة المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للمركز.

وأكد أن طلبة المؤسسات التابعة للمركز تتوفر لهم منظومة تعليمية متخصصة ومتكاملة ذات مناهج علمية متقدمة ومعايير عالمية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والطبية، وهو السبب المباشر لتميزهم وتمتعهم بإمكانات علمية وأكاديمية عالية المستوى، تمكنهم من طرح الحلول الرقمية المبتكرة في مختلف المجالات التقنية بما يضمن رفاهية المجتمع.

من جهته قال المهندس فهر السويدي مسؤول منصة «أبوظبي التقني» في جيتكس، إن الطابعة ثلاثية الأبعاد جذبت اهتمام المسؤولين والطلبة وكافة فئات المجتمع، الذين تفاعلوا مع الفنيين وطلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية للوقوف على كافة تفاصيل ومميزات هذا الابتكار الذي يفتح آفاق المستقبل أمام الجميع.