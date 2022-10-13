تعاون «موارد دبي» و«الإدارة العامة للإقامة» لتوفير خدمات تقييم الكفاءات في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرتي تفاهم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، توفر الدائرة بموجب الأولى خدمات تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية للإدارة العامة للإقامة، وتدعم في الثانية منصة خبراتي التي أطلقتها الدائرة لتوفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

ووقع مذكرتي التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك في منصة إقامة دبي في معرض جيتكس 2022.

وجاء توقيع المذكرة الأولى انطلاقاً من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية للموظفين، من خلال مركز تقييم الكفاءات والمهارات السلوكية في الدائرة، والخبرات المهمة التي يتمتع بها المركز لتقييم الموظفين التابعين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى توثيق العلاقات بين الجانبين من أجل نشر وتعميم منصة خبراتي لدعم المواطنين الإماراتيين المشاركين فيها وشراء الخدمات المعروضة من قبلهم في هذه المنصة، إذ ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالإعلان عن المنصة على الحسابات الخاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتثبيت الرابط الخاص بالمنصة في المواقع الإلكترونية التابعة لها، وتشجيع المواطنين من الموظفين من أصحاب المهارات للتسجيل في المنصة، وتقديم الأفكار البناءة للإسهام في تطوير المنصة.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي في مجال تقييم الكفاءات والتعرف على مهارات الموظفين بهدف وضع منهجية موضوعية للتقييم وقياس مؤشرات الإنجاز، وتحديد نقاط التحسين والتطوير اللازمة، لتحسين الأداء الجماعي، وقال إن مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يتميز بدقة النتائج التي يقدمها من خلال اتباع معايير تستند إلى بيانات التحليل الوظيفي على يد مقيمين مدربين أكفاء يستخدمون مجموعة من الأدوات المعتمدة لضمان صحة النتائج، ويتبوأ المركزة مكانة مهمة، كونه مساهم رئيس في مسيرة التوطين والتنمية البشرية في حكومة دبي، باعتباره مسؤولاً عن تحديد آليات اختيار موظفي الحكومة، وتطوير آليات ترقيتهم، وتقييم مستوى المهارات القيادية والكفاءات الحكومية.

وأضاف أن عمل مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يتمحور حول تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة متكاملة من الاختبارات الدولية، بإشراف نخبة من الاستشاريين الذين يتولون مسؤولية تقييم كفاءة المتدربين وفق الكفاءات السلوكية والأداء الوظيفي.

وأوضح أن الدائرة أطلقت منصة خبراتي بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة التي ترى أن تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات لريادة الأعمال يمثل أهمية كبيرة، باعتبارهم ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل.

من جانبه قال اللواء مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يهدف إلى خلق نوع من التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بالمستوى المهني للموظفين، معرباً عن سعادته بتوقيع مذكرتي التفاهم مع جهة من أهم المؤسسات الحكومية في حكومة دبي، لافتاً إلى أن مبادرة «مرايا» تعمل على بث روح إيجابية للأفراد تستند إلى التحفيز والإبداع، كما أن منصة «خبراتي» التي أطلقتها الدائرة توفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.