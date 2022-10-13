«التنمية الأسرية» تطلق منصة الأبوة الإيجابية في «جيتكس»

المصدر: أبوظبي- البيان

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شاركت مؤسسة التنمية الأسرية من خلال جناح منصة حكومة أبوظبي الرقمية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، لعرض آخر مشروعاتها الرقمية التي تم إنجازها مؤخراً، بهدف نشر الوعي بالقضايا الأسرية وتعزيز الاستقرار الأسري، ترجمة لتوجيهات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأطلقت مؤسسة التنمية الأسرية المنصة الرقمية لتربية المراهقين «الأبوة الإيجابية»، بحضور مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومنصور المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية وعدد من المسؤولين.

وقام معالي الشيخ عبداللـه آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبداللـه العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وعدد من المسؤولين، بزيارة جناح مؤسسة التنمية الأسرية ضمن جناح حكومة أبوظبي المشارك في معرض جيتكس العالمي للتقنية2022، واطلعوا على أهم مشاريع المؤسسة الرقمية، وتعرفوا على المنصة الرقمية لتربية المراهقين «الأبوة الإيجابية» وأهدافها الرامية إلى تنمية المهارات الوالدية للتعامل الأمثل مع أبنائهم المراهقين.

وأشادت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بأهمية معرض جيتكس في ترسيخ مكانة الإمارات في هذا القطاع الحيوي المهم وما يتيحه من فرص تعزيز جهود التطوير والارتقاء بمستويات كفاءة العمل والأداء وتعزيز جهود مؤسسة التنمية الأسرية في تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي من خلال «منصة الأبوة الإيجابية» المتاحة لكافة أفراد الأسرة والمجتمع في جناح المؤسسة المشارك في المعرض.

وقالت: «إن منصة الأبوة الإيجابية تهدف إلى زيادة وعي الوالدين تجاه أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة وأثرها على سلوكهم وأفكارهم، حيث تحتوي على سبعة أقسام حيوية تركز على حياة المراهقين وكل ما يعتري هذه المرحلة من قضايا واهتمامات وما يجب على الوالدين معرفته من نصائح واستراتيجيات تتمثل في (التغيرات في مرحلة المراهقة، فهم السلوك وتنمية قدرات المراهق، المراهقون والعائلة والمجتمع، التربية الدينية والهوية الوطنية، المراهقون ـ المدرسة والتعلم، العالم الرقمي جودة حياة المراهق، الصحة النفسية والجسدية)».

وأكدت نعيمة المزروعي مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية أن منصة الأبوة الإيجابية تتيح توفير 63 محتوى مقروءاً تتضمن (المقالات، الملصقات التوعوية، الأسئلة الشائعة في تربية المراهقين)، و51 محتوى مقروءاً مرئياً تشمل (فيديوهات يوتيوب قصيرة، أفلام إنفوجرافيك)، وما لا يقل عن عشرة من المحتويات المسموعة، حيث شهدت المنصة في الفترة الماضية وخلال المرحلة التجريبية إقبالاً متميزاً من حيث حضور الأسر بلغ 13657 من زوار الأسر المستفيدة، و24822 من الأسر التي قامت بزيارة المنصة بشكل متكرر للاستفادة من المحتويات المتنوعة.