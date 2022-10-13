المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشف علي ستار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سمبليفاي»، لـ«البيان»، أن الشركة طرحت خلال معرض جيتكس في دورته الثانية والأربعين بمركز دبي التجاري العالمي حلول دفع مبتكرة لتسهيل تعاملات الشركات، حيث تقدم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها من الشركات، بما في ذلك واجهات التطبيق البرمجية APIs، وحزم أدوات تطوير البرمجيات SDKs، وبوابة العميل الإلكترونية، وتطبيقات العلامة البيضاء وقدرات متكاملة لإدارة البرامج، وذلك بهدف تمكين الشركات من تعزيز التحول الرقمي للمدفوعات في السوق، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى التحول الرقمي في كافة خدماتها الحكومية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعد التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية.

وأوضح ستار أن سمبليفاي تعتبر منصة رائدة لبطاقات الدفع كخدمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتتخصص في تقديم حلول متكاملة للشركات ومساعدتها في إصدار وإدارة برامج بطاقات الدفع وتمكينها من تبسيط عملياتها التشغيلية وابتكار وإطلاق مصادر جديدة للإيرادات وزيادة ولاء العملاء.

وأضاف أن الشركة تعمل على إدارة كافة نظم إصدار البطاقات التي يحتاجها العملاء، بما في ذلك البنوك ومقدمو برامج البطاقات ومشغلو البطاقات والتحقق من الهوية وخدمات إنجاز البطاقات وخدمة العملاء، وذلك بهدف تقديم تجربة سلسة في العديد من الأسواق.

وأفاد بأن الشركة طرحت أيضاً باقة من الخدمات التكنولوجية لتحقيق أغراض معينة، مثل إدارة العمليات التشغيلية اليومية وإدارة الالتزام للبطاقات، بحيث تتمكن الشركات من التركيز على مجالات أعمالها الأساسية مع الاستفادة في الوقت نفسه من قدرات وإمكانات سمبليفاي.