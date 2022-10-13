بلدية دبي تعتمد تجربة الخرائط الرقمية للمركبات ذاتية القيادة قريباً

المصدر: دبي- وائل نعيم

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بدأت بلدية دبي مرحلة تجميع البيانات ضمن مشروع الخرائط الرقمية عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة، بعد أن انتهت من تصوير منطقتي في دبي. وقالت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية لــ «البيان»، سوف ننجز مرحلة تجميع البيانات خلال الشهر المقبل، وبعدها سيتم تجربة الخرائط الرقمية للمركبات ذاتية القيادة من عدة شركات، للوقوف على مدى مواءمتها مع عمليات تشغيل هذه المركبات، وبعد انتهاء التجربة، سيتم تقييمها، تمهيداً لتصوير جميع المناطق في إمارة دبي.

تحول رقمي

وأشارت إلى أن بلدية دبي تستعرض المشروع خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية 2022»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذي ينفذه، بدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها، تنفيذاً لرؤية وأهداف حكومة دبي الذكية، حيث يقوم مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، بتنفيذ مشروع إعداد خرائط عالية الدقة لشوارع الإمارة، بغية استخدامها في المركبات ذاتية القيادة، انسجاماً مع أهداف ورؤية حكومة دبي الذكية في دعم التحول الرقمي لقطاعات المرافق العامة، وجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للحياة، وتعزيزاً لرؤية البلدية، أن تكون رائدة لمدينة عالمية.

أهداف المشروع

وتابعت: يهدف المشروع إلى إعداد وتصميم الخرائط وفق معايير قياسية، تتناسب مع سمات إمارة دبي، وأحدث المعايير العالمية، بحيث يتم استخدامها من قبل الشركات التي تقدم حلولاً متخصصة للمركبات ذاتية القيادة، والتي يتوقع أن تمثل نسبة كبيرة من الحركة المرورية في دبي في المستقبل، مشيرة إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، يقوم بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، بما يعزز مبادئ التكامل في إعداد الخرائط عالية الدقة. وذلك لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، وفقاً للمواصفات والمعايير والمتطلبات المحددة، ما يتيح لمستخدمي الخرائط، التمتع بتجربة مثالية.

تقنيات داعمة

ويدعم المشروع تحقيق استراتيجية حكومة دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، ومبادرات التحول الرقمي للمدينة، واستشراف المستقبل، حيث قام مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي، بتوفير مختلف التقنيات الداعمة لإعداد هذا النوع من الخرائط، مثل: سيارة المسح الجيومكاني، والطائرة بدون طيار، إضافة إلى توفير الكوادر الفنية المتخصصة في تشغيل هذه التقنيات.