شركة أمريكية تقدم حلولاً ضد «الاحتيال الإلكتروني»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قدّمت شركة «كلاود فلير» الأمريكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022، حلولاً جديدة لمكافحة رسائل التصيّد الاحتيالي الإلكترونية ضمن الحلول التي تقدمها في أمن المعلومات والبيانات وتطبيقات الحوسبة السحابية، حيث تسيطر «كلاود فلير» على 22% من حركة الإنترنت في العالم.

وتعمل الشركة على استثمار مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2022» كمنصة لتسليط الضوء على جهودها لدعم تطوير الاقتصادات الرقمية الإقليمية من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

وقال بشار بشايرة العضو المنتدب للشركة في منطقة الشرق الأوسط: مع اكتساب التحول الرقمي واعتماد تطبيقات الحوسبة السحابية، أصبح من الضروري للمؤسسات في الشرق الأوسط أن يكون لديها وصول سريع وآمن لخدمات الإنترنت الموثوقة، من أجل خدمة العملاء والشركاء والموظفين على النحو الأمثل.

وأضاف: «تحتل (كلاود فلير) الصدارة في مجال الابتكار مع شبكة سحابية عالمية متكاملة (غالباً ما تكون أسرع من الإنترنت) تغطي 275 مركز معلومات في أكثر من 270 مدينة في 100 دولة حول العالم، بما في ذلك 27 مركزاً في منطقة الشرق الأوسط، ونقدم مجموعة واسعة من الخدمات المستندة إلى السحابة المفتوحة والتي تشمل الأمن السيبراني والتخزين وتطوير التطبيقات».

وأكد العضو المنتدب لشركة «كلاود فلير» في منطقة الشرق الأوسط أن «جيتكس» أفضل المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال في العالم، وأنه لعب دوراً مهماً في تطوير عمل العديد من الشركات في المنطقة.

وتابع: نحن متحمسون للغاية لوجودنا في جيتكس جلوبال 2022 بعدما افتتحت شركتنا أخيراً أول مكتب إقليمي لها في دبي منذ مايو الماضي، كجزء من التوسع المستمر لعملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي المعرض بعد أسبوعي الابتكار لشركتنا، حيث كشفنا عن أحدث تقنياتنا، لذا فإن التوقيت مثالي بالنسبة لنا لمشاركة محفظتنا وحلولنا التحويلية الجديدة مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات والشبكات في المنطقة، ونحن نتطلع أيضاً إلى التعامل مع الشركاء الحاليين والمحتملين، بينما نبني نظام قنواتنا الإيكولوجي ونقوم بتوسعة برنامجنا على نطاق أكبر.

تحرص «كلاود فلير» التي تسيطر على 22% من حركة الإنترنت في العالم على تأمين إنترنت سريع وآمن لكل المستخدمين سواء كانوا أفراداً أو شركات، ولتحقيق ذلك قمنا باستثمار في 275 مركز معلومات.

وأضاف: أصبحت أغلب الشركات تعتمد على الحوسبة الطرفية في أسرع وقت وبأمان، لذا نعرض تطبيقات «ZTNA» وهي أسرع بكثير من تطبيقات الشبكات الافتراضية «VPN»، كما نقدم حلول تطبيق «المنطقة الأولى» لمكافحة رسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية التي تعد أكبر المخاطر السبرانية لمستخدمي الإنترنت في العالم، وهذه الحلول عبارة عن نظام أساسي لأمان البريد الإلكتروني، حيث يتسرب إلى الإنترنت لإيقاف التصيد الاحتيالي بشكل استباقي.

وختم بشار بشايرة قائلاً: نهدف إلى أن نكون الشبكة المستقبلية، ويتمثل أحد عروض القيمة لدينا في حقيقة أن حلولنا قابلة للتطوير تماماً وبالتالي يمكن أن تكون مناسبة الحجم لتناسب مؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي يمكنها الاستفادة من تقنياتنا بنموذج سهل التنفيذ وبأسعار معقولة.