شراكة بين «أبوظبي الرقمية» و«سبرينكلر» لاعتماد أحدث برامج تحليل انطباع المتعامل في جيتكس

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «سبرينكلر» لبرامج وحلول انطباع المتعامل، وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي من اعتماد أحدث البرامج والحلول لتحليل انطباع المتعامل وتلبية توقعاتهم والتي تدعم التجارب الموحدة للمتعاملين والعمل من أجل توسيع نطاق عمل هذه البرامج بما يعزز مسيرة التحوّل الرقمي.

وقع الاتفاقية عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، وبول أولس، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة سبرينكلر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وقد جرى التوقيع في إطار مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وستسهم برامج وحلول انطباع المتعامل في إثراء تجربة المتعاملين، وذلك من خلال تحليل انطباع وآراء المتعاملين والتركيز على تلبية احتياجاتهم.

وتعد هذه الشراكة إحدى المبادرات العديدة التي تعمل عليها هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في إطار سعيها إلى تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسية في القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير البيئة الداعمة للابتكار في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية إن الشراكة تأتي استكمالاً للجهود الرامية لبناء المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي.

وأضاف تنبع أهمية هذه الشراكة مما سينتج عنها من تطبيق نُظم حوكمة أكثر شفافية وتعاونية من شأنها أن تعزّز مشاركة المتعاملين وتفاعلهم ودعم عمليات صنع القرار، فضلاً عن دورها في تعزيز فاعلية الجهات الحكومية وسرعة استجابتها.

من جهتها قالت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية تعمل الهيئة على تعزيز وبناء القدرات في الجهات الحكومية بأبوظبي، وتتمثل رؤيتنا في تمكين التحول الرقمي لجميع الجهات الحكومية في أبوظبي من خلال استخدام أحدث التقنيات الناشئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والحلول الحكومية. وستعزز شراكتنا مع سبيرنكلر التزامنا نحو دعم وتمكين وتقديم منظومة رقمية على مستوى عالمي في أبوظبي.

من جهته قال راجي توماس، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينكلر لقد أدى ظهور القنوات الرقمية الحديثة إلى إحداث تحول نوعي في رحلات المتعاملين - فقد خلقت مسارات عمل مخصصة وتفاعلية وفورية بشكل غير مسبوق. ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن شركتنا من إدخال منصتها الخاصة بإدارة التجارب الموحدة للمتعاملين (UNified-CXM) بسرعة أكبر إلى السوق لمساعدة مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي على تقديم تجارب متعاملين سلسة من قناة إلى أخرى، وتوفر عناية فورية وشخصية لكل عميل على نطاق واسع.