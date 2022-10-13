منصة «ميدتشينز» لتداول الأصول الرقمية تعلن في جيتكس نمو أعمالها 300%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد الهاشمي الشريك المؤسس لمنصة «ميدتشينز»، أن المنصة لتداول الأصول الرقمية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعطي الأولية لتطوير إمكاناتها التقنية، حيث تتيح لعملائها التواصل الدائم والمستمر لإجراء تداولاتهم، وقال في تصريحات على هامش جيتكس دلوبال، حيث تشارك المنصة بجناح لاستقبال عملائها والتعريق بمنتجاتها، إن المعرض العالمي يشكل فرصة جيدة لعرض الخدمات المالية، والتعريف بمنصاتها التي تسهل معاملات القطاع المالي، مشيراً إلى أن المنصة استغلت المعرض للتعريف بأبرز خدماتها المتوفرة على تطبيقها الذكي، الذي طورته ولتتيح للأفراد العاملين مع المنصة التعامل مباشرة وإمكانية التداول السريع من خلال الـ.Mobile App – Web.

وأشار الهاشمي إلى أن «ميدتشينز»، وهي إحدى الشركات في Hub71، تعمل وفق الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وتدعم المنصة عمليات التداول، عبر سلاسل «بيتكوين» و«إيثيريوم» و«لايتكوين» و«بيتكوين كاش»، وتعدّ المنصة الأولى المنظمة في دولة الإمارات، التي أتاحت إجراء عملية تداول عبر جميع أصولها الرقمية من سبتمبر 2021. وتشكّل الأصول الرقمية المدرجة حالياً للتداول في منصة «ميدتشينز»، ما يزيد على 65 % من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة.

وقال الهاشمي لدينا عملاء من الشركات والأفراد، ونتعامل مع 7 بنوك محلية ودولية، وأنشأنا المنصة في عام 2015، ولكن بدأنا التداول الفعلي والعملي في سبتمبر 2021، وكانت مع بداية توجهات الدولة بالاهتمام بالعملات الرقمية والمشتقات، وخلال العام الماضي كان لدينا استثمار جيد، ولأن العمل تحت الرقابة فإن الموثوقية في المنصة عالية، وأشار إلى أن المنصة تعمل في تداول الدولار والدرهم.

وأشار الهاشمي إلى نسبة النمو خلال الفترة الماضية وقال: نمت أعمال الشركة بنسبة 300%، ونعمل على توسيع قاعدة العملاء حالياً بالتركيز على فئات عمرية معينة من خلال التوعية والبحث والتطوير المستمر وهو ما يتيحه لنا التواجد في جيتكس.

وقال الهاشمي: نفخر بمساعدة عملائنا من المؤسسات والأفراد على التداول بحرية وأمان وبمساواة. ونجح سوق أبوظبي العالمي في إرساء إطار تنظيمي قوي لتجارة الأصول الرقمية، ويمنح المساهمين في السوق ثقة مطلقة لتداول وإيداع وسحب أصولهم الرقمية. ونحن فخورون بكوننا شركة إماراتية توفر أنشطة تجارية من الطراز العالمي.

وجمعت «ميدتشينز» فريقاً إدارياً مميزاً، وتتوقع أنها ستصبح المنصة البارزة لتداول الأصول الرقمية، سواء في الإمارات أو في جميع أنحاء العالم.