7 مشاريع مبتكرة لجامعة الإمارات في «جيتكس»

المصدر: دبي – جميلة إسماعيل

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تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في «أسبوع جيتكس» بسبعة مشاريع مبتكرة واستثنائية قدمها الطلبة ونخبة من الباحثين وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لتمكين المستقبل الرقمي.

وقال الدكتور سائد الرباعي، من كلية تقنية المعلومات بالجامعة، المسؤول عن المشاريع المشاركة في جناح جامعة الإمارات في «جيتكس» في تصريحات لـ «البيان»: المشاركة في المعرض فرصة استثنائية لاستعراض البنية الرقمية والخدمات الذكية وتقنية المعلومات التي تتمتع بها الجامعة، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال لتعزيز مكانة جامعة الإمارات الرائدة في مجال التحول الرقمي.

وأضاف: تقدم جامعة الإمارات في منصتها 7 مشاريع مختصة ومبتكرة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية والتي من شأنها تحقيق باقة من الأهداف التي تتمثل في الارتقاء بجودة حياة سكان دول الإمارات، ودعم الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال في الدولة عبر مشاريعها البحثية وتطبيقاتها الذكية للطلبة والباحثين. وأريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن ما يميز المشاريع الطلابية المشاركة في المعرض بأنها متنوعة، وتتطرق إلى مختلف المجالات. فهناك مشاريع في مجال الأمن السيبراني، وأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي مجال إنترنت الأشياء، وهناك أيضا مشاريع تهدف إلى تصميم تطبيقات للهاتف المحمول والتي تهدف إلى خدمه مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن المشاريع المشاركة تم تصميمها بطريقة تجعلها سهلة للاستخدام، وعلى سبيل المثال، تم تطوير أحد المشاريع على شكل لعبة تفاعلية، وآخر على شكل تطبيق محمول. وقد تم نشر بعض المشاريع كورقة بحثية في مؤتمرات عالمية، فيما فازت المشاريع الأخرى بجوائز على المستوى المحلي والإقليمي.

تحديات

وقال إن المشاريع والأبحاث المشاركة في المعرض واجهت تحديات جعلت منها أكثر اتقانا وفائدة. فمن أبرز التحديات الوقت اللازم لإنجاز المشاريع، لكن الطلبة اجتهدوا كثيرا لإنجاز المهام الموكلة إليهم في الوقت المحدد للحاق بالمعرض. كذلك كان هناك تحد آخر هو تقديم مششاريع تضاهي المشاريع التجارية، وقد استفاد الطلبة من المواد المطروحة في جامعه الإمارات، لكن احتاجوا أيضا إلى تطوير وصقل عدة مهارات لإنجاز المهام بصوره احترافية. ونفخر بأن المحصلة النهائية إنتاج وتنفيذ وتصميم مشاريع ذات جودة عالية.

وأكد أن «جيتكس» يشكل بيئة محفزة للطلبة، وتشجيعهم على التفكير بصورة بعيدة كل البعد عن النمطية، وتحقيق الإبداع نحو إنتاج وتصميم مشاريع تخدم الوطن.

تنافس

وأكدت الطالبات المشاركات على تنافسهن على عرض أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، والمتمثلة في مشاريع طلابية وخدمية متنوعة. كما أكدن سعادتهن بتنفيذ مشاريع متنوعة، تقدم تجارب تفاعلية تعمل على تطوير وتعزيز الإبداع ومهارات اتخاذ القرار.