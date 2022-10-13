«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني خلال جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «جاهزية»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والمزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال إجراء عمليات التبادل في المجالات المتعلقة بالأمن السيبراني، بينما ستقدم «جاهزية» برامج التوعية السيبرانية للمجتمعات المحددة. وأخذت الاتفاقية طابعها الرسمي في «جيتكس»، الفعالية السنوية لتكنولوجيا المؤسسات والتحول الرقمي العالمي التي تقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وعمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام في إيدج.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل المؤسستان على تطوير برامج تثقيفية وتوعوية سيبرانية مخصصة مع التركيز بشكل خاص على القيادة المجتمعية والتنظيمية في جميع أنحاء دولة الإمارات والموظفين التقنيين في جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى عمليات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، التي سيتم إجراؤها جميعاً وفقاً لمبادئ دولة الإمارات الخاصة بالمساواة والمعاملة بالمثل والاحترام.

وتعمل «جاهزية» أيضاً مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات لتقديم برامج توعية سيبرانية مجتمعية، خاصة للنساء والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. وتعزز هذه الاتفاقية حملة «جاهزية» السابقة لنشر الوعي السيبراني بشكل أكبر، التي نتج عنها أكثر من 300 ألف متدرب في أنحاء الإمارات.

وفي حديثه خلال الزيارة، قال عمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام في إيدج: «نحن فخورون بتعزيز الوعي السيبراني في بلادنا وتخفيف التهديدات من خلال الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات. وبصفتها المزود الرائد لخدمات الاستجابة لحالات الطوارئ، تتمتع «جاهزية» بموقع فريد يؤهلها لتقديم برامج توعية سيبرانية مخصصة ومتعمقة تضمن الإعداد الأمثل للمجتمعات العاملة في المجالات السيبرانية. ونتطلع إلى الاستفادة من قدراتنا المتميزة وتلبية الطلب الدائم على حلول الأمن السيبراني الفائقة في دولة الإمارات».

وتوفر شركة «جاهزية»، التابعة لقطاع دعم المهام في إيدج، هندسة النظم وخدمات إدارة المشاريع التقنية وحلول التدريب والمعرفة، وهي المزود الرائد في المنطقة لخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، والتدريب العسكري الشامل، وهندسة الأنظمة وخدمات إدارة المشاريع التقنية، بما في ذلك تكامل الأنظمة.