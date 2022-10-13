«الأوراق المالية» تعرض 4 أنظمة ومنصات إلكترونية مبتكرة في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في «أسبوع جيتكس للتقنية 2022» بدورته الـ 42 الذي تقام فعالياته حالياً بمركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض الهيئة خلاله عدداً من أنظمتها الإلكترونية ومشاريعها التي صممت بهدف تسهيل الأعمال، وتلبية احتياجات المتعاملين بشكل رئيس.

وأوضحت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة أن «المشاركة في معرض جيتكس 2022- من خلال منصة الحكومة الرقمية - تعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على الموارد والإمكانات التقنية والنوعية التي تتمتع بها الجهات الحكومية بالدولة عامة، والتعريف بالجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع خاصة للارتقاء بالبيئة الإلكترونية، بما يعزز تجربة المتعاملين ويدعم البنية الاستثمارية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، علاوة على توظيف التقنيات الذكية بما يسهم في التكيف مع المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية في مجال الأسواق المالية، وتقديم خدمات نوعية للمستثمرين والشركات المدرجة والمرخصة».

وتركز الهيئة في مشاركتها بهذا الحدث على عرض 4 أنظمة ومنصات إلكترونية تم تصميمها انسجاماً مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سعادة المجتمع من متعاملين وأفراد وشركات، تشمل الخدمات التي يقدمها موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae والخصائص التي يتميز بها، والنظام الموحد للإدارات الفنية بالهيئة «SCA CORE» و«منصة تفاعل» ونظام المراسلات «مرسال».

الموقع الإلكتروني

تقوم الهيئة، ضمن منصة الحكومة الرقمية، باستعراض موقعها الإلكتروني الذي تم تصميمه بما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة، ويعتبر الموقع الإلكتروني حلقة الوصل الرئيسة بين الهيئة والمتعاملين، والذين يتيح لهم من خلاله الوصول إلى النظام الإلكتروني المخصص لخدمات الهيئة.

ويوفر الموقع للمتعاملين دليلاً للخدمات لتسهيل وصولهم للمعلومات المطلوبة بما يضمن حصولهم على تجربة سلسة عند التقدم بالخدمات، كما يعرض كذلك العديد من البيانات التي تهم مختلف الأطراف المعنية بأسواق الأوراق المالية، بما فيها قوائم التشريعات الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى توفيره لخصائص متعددة منها: المستجيب الآلي والدردشة الحية وخصائص البحث التلقائي لدليل الخدمات والتشريعات.

النظام الموحد للإدارات

وتستعرض الهيئة للجمهور نظام SCA CORE وهو النظام الموحد للإدارات الفنية بالهيئة الذي تم تصميمه بهدف تسهيل عمليات تقديم ومتابعة طلبات الخدمة المقدمة من قبل المتعاملين، آخذاً بعين الاعتبار رحلة العميل ووجهة نظره بإجراءات الخدمة، كما يتيح النظام إلى جانب ذلك ربط الهيئة بشركائها الاستراتيجيين والجهات المحلية ذات الصلة بالأسواق المالية، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات الاستباقية بما يلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.

منصة تفاعل

وتعرض الهيئة كذلك «منصة تفاعل» التي تعتبر نظاماً داخلياً يجمع عدداً من التطبيقات والمزايا لتعزيز التواصل بين الموظفين ورفع إنتاجية العمل والمشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى تسهيل استخدام تطبيقات الأعمال المرتبطة بها، كما توفر المنصة قاعدة موحدة للأنظمة المستخدمة داخل الهيئة وتتيح تطوير وبناء عدد من الأنظمة المستقبلية. وتعد «منصة تفاعل» مكاناً مثالياً للاعتراف بقيمة عمل الموظفين وجهودهم، كما يتم استخدامها لمشاركة قصص نجاح الموظفين والإنجازات البارزة، وتقديم التهاني للمناسبات الاجتماعية للموظفين، مما يؤدي لرفع الروح المعنوية.

نظام «مرسال»

وتكشف الهيئة خلال مشاركتها نظام المراسلات الإلكترونية «مرسال»، والذي تم تصميمه لتلبية متطلبات المستخدمين، وتعزيز مبادئ الاستدامة في العمل من خلال الوصول إلى بيئة لا ورقية فيما يتعلق بالمراسلات الإدارية. وأبرز ما يميز النظام أنه يتيح إعداد نماذج غير محدودة للمراسلات بكافة أنواعها مع إمكانية استخدامه من خلال الهاتف، كما أنه يدعم اللغتين العربية والإنجليزية ويرتبط مع الأنظمة المستخدمة بالهيئة، إلى جانب أنه يوفر للمستخدمين شاشات تتبع للمراسلات ويتيح لهم إمكانية إصدار تنبيهات.