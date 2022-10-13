جناح حكومة الشارقة يستقبل عدداً من كبار الزوار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 عدداً من كبار الزوار، في مقدمتهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والشيخ سعود بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

وكان الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، في استقبال كبار الزوار، حيث أطلعهم على ما يقدمه الجناح من مشروعات وما يعرضه من أحدث التقنيات التي تستعين بها حكومة الشارقة في إطار رؤيتها للتحول الرقمي في الإمارة.

وشهد الجناح أيضاً زيارة وفد من شرطة الشارقة برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، حيث قال خلال الزيارة إن نسبة التحول الرقمي في شرطة الشارقة بلغت 90%، مشيداً بمشاركات الجهات الحكومية في هذا التحول الرقمي السريع الذي حققته إمارة الشارقة باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

وقال: مشاركة مميزة من جميع الجهات الحكومية التي أبرزت التحول الرقمي في إمارة الشارقة، والاستفادة من التطور التقني في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع في دولة الإمارات العربية وفي إمارة الشارقة، علينا أن نسخر كل التقنيات لخدمة جميع أفراد المجتمع، وهذا ما لمسناه من خلال ما تم عرضه من الجهات المشاركة.

وزار الجناح العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والعقيد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، وعهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، والمهندس عبدالرحمن النقبي، مدير بلدية كلباء.

واطّلع عبداللطيف جمعة باييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الإمارات، وبيونج جون مون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، على تجربة التحول الرقمي والتقني في إمارة الشارقة خلال زيارتيهما لجناح الإمارة في قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس.