يونيفونك تستحوذ على «سيستك» لتنويع عروضها وتوسيع انتشارها الجغرافي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت يونيفونك، منصة الاتصالات الرائدة كمقدم خدمات (منصة الاتصالات كخدمة) في الشرق الأوسط، عن استحواذها على شركة سيستك، وهي شركة أتمتة للمحادثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على الأبحاث والتطوير. جرى إتمام الصفقة على هامش جيتكس جلوبال في 12 أكتوبر 2022.

وقال أحمد حمدان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيفونك: «تشترك يونيفونك وسيستك في التزامهما المستمر بإحداث ثورة في مجال التفاعل مع العملاء سريع النمو والتطور. تعمل حلول أتمتة المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتعددة القنوات لدى سيستك على تعزيز منتجات يونيفونك بشكل كبير، ونحن مستمرون في تحقيق أهدافنا للنمو من خلال الدمج بين تكنولوجيا الشركتين وقدرتنا على الوصول إلى الأسواق، مع الاستفادة بشكل فعال من إمكانيات سيستك لخدمة عملائنا وأسواقنا الاستراتيجية».

ويذكر البروفيسور ليفنت أرسلان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيستك، قائلاً: «نحن متحمسون للانطلاق في هذه المرحلة القادمة من النمو جنباً إلى جنب مع فريق يونيفونك»، ويضيف قائلاً: «نحن منبهرون بقدرة يونيفونك على توسيع نطاق أعمالها بوتيرة سريعة مع استمرارها في تقديم الحلول المثلى والنوعية في قطاع «منصات الاتصال كخدمة» لعملائها، كما نتطلع إلى الاستفادة من الجمع بين إمكانيات منصتنا وقدرتنا في الوصول إلى الأسواق لتوفير حلول تقنية متعددة القنوات لدعم الشركات في تفاعلها مع عملائها على مستوى العالم. تتميز يونيفونك بوصفها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول منصة الاتصالات كخدمة في الأسواق الناشئة - وتحظى بدعم من مجموعة مستثمرين بارزين كسوفت بنك وسنابل (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي)- مما يعزز من تواجدنا ونمونا في الأسواق».

كما علق ستيفان كارلسون، المدير المالي لشركة يونيفونك، على هذا الحدث المهم: «يُعد استحواذنا على سيستك خطوة منطقية للغاية ومهمة جداً في رحلتنا للنمو، ومواصلة توسيع منتجاتنا في مجال التفاعل مع العملاء وانتشارنا الجغرافي. وقد قدمت سيستك أداءً مالياً قوياً وحققت نمواً ملموساً في الإيرادات وإجمالي الأرباح، لذا تُعد هذه الصفقة إضافة مهمة إلى قيمة هوامش الربح وميزان المراجعة ليونيفونك. ونحن نتطلع نحو الاستفادة من الجمع بين الفرص السوقية الناتجة عن هذه الشراكة».

وتأسست سيستك عام 2000م بهدف إحداث ثورة في تكنولوجيا المحادثات وقد طورت مجموعة من حلول المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُمَكّن الشركات من تقديم تجربة عملاء فائقة الجودة. تضم قائمة عملاء سيستك الحاليين كبرى الشركات في شتى القطاعات من ضمنها القطاعات المصرفية وشركات الخدمات المالية وشركات تكنولوجيا مراكز الاتصال ومقدمو خدمات التعاقد الخارجي. يعمل أكثر من 140 موظفاً في سيستك من ضمنهم فريق عمل قوي يضم أكثر من 100 متخصص في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا. تتعهد يونيفونك وسيستك بالتزامهما المشترك بأن تصبحا الشريك المفضل لحلول التفاعل مع العملاء للشركات الرائدة على مستوى العالم، كما تفخر سيستك بأنها شركة لتكنولوجيا المحادثات (speech-tech) معترف بها من قِبل شركة غارتنر (Gartner) العالمية.