منظومة «تم» تطلق حلول دفع رقمية جديدة من خلال منصة «سداد أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار مشاركة حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022»، أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة «ماغناتي»، عن إضافة حلول وخيارات جديدة للدفع الرقمي، من خلال «سداد أبوظبي»، وهي منصة الدفع الرقمية الموحدة، التي تمكّن المتعاملين من سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية رقمياً في إمارة أبوظبي.

وأعلنت منظومة «تم»، عن إطلاق «محفظة سداد أبوظبي الرقمية»، والتي تضمن سهولة وسرعة عمليات الدفع بشكل آمن من خلال المنصة، كما كشفت عن تقديم 4 بطاقات مدفوعة مسبقاً، حيث جرى تخصيص بطاقتين للأفراد وبطاقتين للشركات، حيث تتيح هذه البطاقات إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية وغيرها، كما سيتم استخدامها لاستبدال الشيكات، وغيرها من المعاملات غير المؤتمتة لمستخدمي بطاقات الدفع الرقمية. ويصل الحد الأقصى لرصيد بطاقة المؤسسات، إلى 10 ملايين درهم، لتمكين المؤسسات من دفع رسوم المعاملات ذات القيمة العالية.

وفي الإطار ذاته، أعلنت المنظومة عن توفير قناة «غوغل باي» عبر منصة سداد أبوظبي، والذي يقدم تجربة أكثر سهولة وسرعة وأماناً لإجراء المدفوعات الرقمية، حيث يسمح «غوغل باي» لجميع شرائح المجتمع، بإجراء مدفوعات رقمية لخدمات حكومية، من خلال هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة إرسال وتحويل الأموال.

ويأتي تقديم هذه الحلول والخيارات الجديدة، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، أن منصة «سداد أبوظبي»، من المشاريع الحيوية التي تأتي في إطار إحداث نقلة نوعية في طرق الدفع في الإمارة. وقال: «توفر منصة سداد أبوظبي، طرقاً سلسة وآمنة وموحدة لإتمام عمليات الدفع لجميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي عبر قنواتها المختلفة، ما يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية».

وأضاف العسكر: «تعتبر منصة سداد أبوظبي إنجازاً مشتركاً، وثمرة لتعاون مشترك ومجهود فرق عمل متعددة من الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمان هيئة أبوظبي الرقمية بمفهوم التكامل الحكومي، وتضافر الجهود لتعزيز القيمة المضافة للمبادرات والمشاريع الحكومية، التي تهدف لخدمة المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعزيز تنافسيتها في كافة المجالات، من أجل الوصول إلى بيئة رقمية متكاملة، تثري حياة الأفراد، وتساعدهم على الابتكار والعمل».

وتعليقاً على ذلك، قالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: «إن إضافة المزيد من حلول وخيارات الدفع الرقمية الجديدة عبر منصة سداد أبوظبي، يسهم في تكريس مكانة المنصة، كواحدة من الركائز الأساسية لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث تقدم «سداد أبوظبي»، فوائد ملموسة للجهات الحكومية والمتعاملين في الإمارة، على حد سواء، إذ توفر للجهات الحكومية منصة رقمية موحدة لجميع قنوات الدفع، بما يسهم في الحد من إنجاز المعاملات يدوياً. فيما يستفيد المتعاملون أيضاً من خيارات دفع متعددة، ذات مستوى عالٍ من الأمان، وإمكانية إجراء عمليات دفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة من خلال منظومة «تم»، ما يضمن تجربة موحدة للمتعاملين عبر جميع القنوات الحكومية».

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تحتل إمارة أبوظبي موقعاً متقدماً كمركز ريادي للابتكار، حيث تسعى إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد، لتحقيق الازدهار في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال التعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لتطوير منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة، يهدف بنك أبوظبي الأول، إلى دعم وتعزيز المنظومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وإطلاق العنان لقوة التقنيات الرقمية، والاستفادة منها في تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم الحكومية بسهولة وسلاسة. وأكدت الرستماني أن هذه الشراكة، تتماشى مع رؤية الدولة في بناء وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتمكين موجة جديدة من الابتكار، وتقديم حلول جديدة وفعالة، تلبي احتياجات السوق في إمارة أبوظبي.

وعلّق رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: نحن ملتزمون بدعم الرؤى الحكومية الطموحة لبناء اقتصاد غير نقدي، من خلال تبنّي الحلول التقنية المتقدمة التي تدعم منصة سداد أبوظبي. ونفخر بالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية، لتوفير طرق تجربة سداد رقمية آمنة وسلسة، ضمن منظومة «تم». ما يمهد الطريق نحو التحول والانتقال نحو الاقتصاد غير النقدي في الإمارة.

يذكر أن منصة «سداد أبوظبي»، هي إحدى ممكنات منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، والتي تتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين، الوصول إلى أكثر من 700 خدمة تقدّمها أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي في أي وقت، ومن أي مكان، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق «تم»، أو الموقع الإلكتروني بسهولة ويسر.

وتشمل طرق الدفع المتاحة حالياً على منصة «سداد أبوظبي»: المحفظة الرقمية، وتطبيق Apple Pay، وقناة Samsung Pay، وتطبيق Payit، وتطبيق PayBy، وتطبيق Google Pay، بالإضافة إلى البطاقة الائتمانية، وبطاقات الدفع المسبق.

يشهد معرض «جيتكس العالمي 2022»، مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي، حيث تعمل هذه الجهات على استعراض مبادراتها مشاريعها النوعية ومبادرتها المتنوّعة، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي التي تشهدها إمارة أبوظبي.