شراكة بين جامعة زايد و«أوراكل» لاستخدام التقنيات بمخرجات التعليم العالي في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت جامعة زايد اتفاقية تعاون مع شركة Oracle، واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات على مستوى العالم، وذلك في إطار توسيع شراكتهما الممتدة لأكثر من 15 عاماً لتشمل ضم وتطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة في مجال التعليم والمعرفة لدعم البرامج الأكاديمية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. وتم توقيع المذكرة خلال مشاركة الطرفين بفعاليات معرض «جيتكس جلوبال» العالمي للتقنية 2022، الذي يجري تنظيمه من 10-14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف الاتفاقية إلى مد جسور التعاون بين الطرفين ضمن خطتهما الاستراتيجية للتحول الرقمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين (سلسلة الكتل)، وعلوم البيانات، وتدريب موظفي جامعة زايد عن طريق ورش عمل متخصصة، إضافة إلى مراجعة وتحسين مستوى أداء البنية التحتية التكنولوجية الحالية للجامعة، مع تسهيل إمكانية الوصول والتواصل مع الخبراء التقنيين عند الحاجة.

ورحبت مديرة إدارة تقنية المعلومات بجامعة زايد، نادية عبيد القبنجي، باتفاقية التعاون الممتدة مع شركة Oracle، وأكدت مشاركة الطرفين نفس الأهداف والطموحات التي تترجم إلى دعم وتزويد الطلبة بالإمكانات التقنية الرائدة عالمياً في مجال التعليم الرقمي، وقالت: «تعد التكنولوجيا بمثابة القلب النابض للابتكار، وخصوصاً في مجال التعليم، وجامعة زايد تحرص على البقاء في صدارة هذا المجال، ولا شك أن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وغيرها من العلوم الحديثة ستكون تحسينية بشكل لافت في قطاع التعليم على مستوى العالم».

وذكرت القبنجي أن هذا التعاون الاستراتيجي يضمن في نهاية المطاف استفادة الطلبة من زيادة فرص التوظيف بعد التخرج، من خلال تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات الأساسية والقدرات اللازمة للوظائف التي تتبنى تكنولوجيا المستقبل، فضلاً عن تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة من إدارة تقنية المعلومات بالجامعة وتطوير البرامج الأكاديمية، خصوصاً خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد شيريان فارغيز، نائب الرئيس الأعلى لتكنولوجيا البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والشام - Oracle، اهتمامهم الحثيث بتعزيز وتجديد العلاقات مع جامعة زايد وتزويدهم بالمعرفة الرقمية اللازمة للنهوض بالمستوى التقني في المجال التعليمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «ندرك تماماً أن تمكين الطلبة والمعلمين من خلال موارد التكنولوجيا المتقدمة وبرامج التدريب المختلفة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز مستوى المعرفة والخبرة لديهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم استعداداً لمواكبة تحديات الاقتصاد الرقمي المتسارع».

وقع مذكرة التفاهم كل من شريف موسى، القائم بأعمال رئيس الشؤون الإدارية والمالية بجامعة زايد، وشيريان فارغيز، نائب الرئيس الأعلى لتكنولوجيا البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والشام - Oracle، خلال مشاركتهما في معرض «جيتكس جلوبال» العالمي للتقنية 2022 بنسخته الـ42، أكبر معرض تكنولوجي في العالم.