دبي للاستثمار تدمج برنامج التحول الرقمي في نظامها المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، نظاماً جديداً سيسهم في تحقيق مسيرة التحول الرقمي، بالتعاون مع كلٍ من شركة «أوراكل»، و«كي بي إم جي» في دول الخليج الأدنى، و«تيك ماهيندرا». وتشكل هذه الخطوة عاملاً أساسياً لدفع عملية الابتكار المتواصل، وإطلاق نماذج الأعمال الجديدة بوتيرة أسرع، وتعزيز مستوى الكفاءة من خلال الأتمتة.

وكانت شركة دبي للاستثمار قد باشرت بإطلاق سلسلة من مشاريع التحول الرقمي، تهدف من خلالها إلى تحديد أولويات ومتطلبات عملائها والمستثمرين، إلى جانب إعداد وابتكار مجموعة من المنصات والبرامج الخاصة بالمعاملات، والمشاركة والتفاعل، تقدّم تقنيات وأدوات أكثر سهولة للمستخدمين.

وسيشكل البرنامج الجديد، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الشركة الاستراتيجية العالمية «كي بي إم جي»، في دول الخليج الأدنى، وعملاق الحوسبة السحابية والبرمجيات «أوراكل»، والشركة الرائدة في مجال تكامل أنظمة التكنولوجيا العالمية «تيك ماكيندرا»، على هامش فعاليات معرض جيتكس، نقطة تحول في مسيرة شركة دبي للاستثمار، وسيعزز قدراتها الرقمية بشكلٍ كامل، والارتقاء بمكانتها ودورها الريادي في مجال الابتكار. وسيسهم تطبيق ونشر التكنولوجيا الجديدة، في تخفيض تكاليف المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتنظيم العمليات عبر كافة هيئات وكيانات دبي للاستثمار على المدى الطويل.

وقال المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة دبي للاستثمار فينكاتيش ماهاديفان: «تندرج عملية تسهيل تجربة المستخدم، وتحقيق التفاعل الاجتماعي مع الموظفين، في أسس وصلب مشاريع التحول الرقمي. فإعطاء الأولوية للعملاء، ولفرق العمل التي تتولى العمليات التشغيلية الأساسية، يسهم في تحسين مستوى تحديد وتوقع مجالات النمو بشكلٍ أفضل، وإحداث تغيير إيجابي في مجال العمليات وتعزيز نتائج الأعمال».

وستقوم دبي للاستثمار، طبقاً لهذا النظام، بنشر واعتماد أوراكل فيوجن لإدارة الممتلكات، وسحابة «أوراكل فيوجن» لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، في ما يتعلق بالشؤون المالية والاستثمارات والمشتريات والمشاريع، إلى جانب سحابة «أوراكل فيوجن» لإدارة أداء المشاريع EPM، وسحابة «أوراكل فيوجن» لإدارة الثروات البشرية HCM، وسحابة «أوراكل فيوجن» لتجربة العملاء CX.

من جهته، أوضح نائب رئيس إدارة تطبيقات الأعمال لمنطقة الخليج وجنوب أفريقيا في شركة «أوراكل»، راهول ميسرا: «يجب علينا جميعاً مواكبة التغييرات المستمرة ومواصلة الابتكار والتميّز. وسيسهم تطبيق ونشر النظام الجديد، في تمكين شركة دبي للاستثمار، وتطوير أسس وهيكلية أعمالها، وتحقيق الوصول السلس إلى مجموعة التطبيقات السحابية الشاملة والحديثة، والتي من شأنها أن توفر لفرق العمل التابعة لها قدرات وإمكانات متطورة ومتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات اليدوية والتحليلات، لتوفير الاستجابة اللازمة لتحولات السوق في الوقت الفعلي، والحصول على التحديثات التلقائية لمواكبة التطور واكتساب الميزة التنافسية».

وبدوره، قال فادي قساطلي الشريك ورئيس قسم الرقمنة والابتكار في«كي بي إم جي»، في دول الخليج الأدنى: «تجمعنا شراكة استراتيجية مع دبي للاستثمار منذ زمنٍ طويل، ويسعدنا أن نواصل مسيرتنا وتعاوننا من خلال برنامج التحول هذا البارز والأساسي. ونحن حريصون على مشاركة وتسخير خبراتنا الإقليمية والصناعية، لضمان نجاح هذا البرنامج بشكلٍ واسع النطاق، وتمكين شركة دبي للاستثمار لاعتماد أحدث وأهم الابتكارات».

وأضاف رام راماشاندران نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في «تيك ماهيندرا»: «يسعدنا الشراكة مع دبي للاستثمار كشريك استراتيجي في مجال الرقمنة، وأحدث التقنيات والتكنولوجيات، وتوفير الدعم لمسيرتها نحو تعزيز تجربة المستخدم. تلتزم شركة «تك ماهيندرا»، بتمكين عملائها لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وإعداد وتقديم حلول وخدمات تقنية متطورة، من شأنها أن تسهم في توفير حلول لمعالجة المشاكل التي نواجهها في العالم الحقيقي، وتلبية احتياجات العملاء المتطورة».

وحرصت دبي للاستثمار، على تطوير مجموعة من المعايير لضمان أمن المعلومات، والارتقاء بمستويات حماية أصول وموارد المعلومات إلى الحد الأدنى، وتوفير الأنظمة الداعمة عبر كافة مرافق وكيانات المجموعة.