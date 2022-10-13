منظومة «تم» تطلق رحلة تمكين أصحاب الهمم خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ممثلة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، رحلة تمكين أصحاب الهمم ضمن منظومة «تم» الموحدة.

وتهدف الرحلة إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ضمن محور الوصول الشامل من خلال توفير رحلة رقمية متكاملة لأصحاب الهمم تمكنهم من الاطلاع على كل المزايا المخصصة لهم والتقديم عليها، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، واكتشاف الخدمات الاستشارية وطلب الدعم، والبحث عن الوظائف والتقدم إليها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الخاصة بمراكز تعليم أصحاب الهمم.

وتقدم رحلة «تمكين أصحاب الهمم» ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» مجموعة من الخدمات الرقمية لأصحاب الهمم للتيسير عليهم وتسهيل أمورهم، وتوفير أفضل مستويات الخدمة لهم، بما يسهم في تحقيق السعادة والتمكين المجتمعي للأشخاص من أصحاب الهمم، ورفع مستوى فاعليتهم داخل المجتمع.

وجاء إطلاق هذه الرحلة الرقمية ضمن مشاركة جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 – 14 أكتوبر 2022.

ويأتي إطلاق هذه الرحلة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقد جرى إطلاق هذه الرحلة برعاية دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة الموارد البشرية، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي الرقمية، وفزعة.

وأشاد المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بمنصة «تم» وما تقدمه من خدمات وحلول رقمية مبتكرة للوصول إلى أفراد المجتمع كافة، ومساعدتهم للوصول إليها بكل سلاسة وسهولة، مثمناً جهود هيئة أبوظبي الرقمية، في قيادة المستقبل الرقمي في إمارة أبوظبي، لذا تأتي خدمة رحلة تمكين أصحاب الهمم، كواحدة من المبادرات التي تندرج تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، عبر محور الوصول الشامل للأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، وذلك في سبيل تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم بطريقة مهيئة وميسرة مما يعزز استقلاليتهم، ودمجهم وحقهم في الوصول المتكافئ للفرص والخدمات.

وأضاف، تسعى استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيئة ودامجة لأصحاب الهمم عبر توفير مختلف الاحتياجات في سبيل دعم أصحاب الهمم وتوفير سبل العيش الكريم تأكيداً على أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، ولهم دور كبير في عملية التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

وأكد الظاهري حرص الدائرة على التعاون مع الشركاء أصحاب العلاقة في الاستراتيجية للمساهمة في تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات بما فيها الرقمية والتقنية لرفع جودة حياتهم، والذي من شأنه تحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا في تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات، مما يجعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة لأصحاب الهمم.

من جهته، أعرب عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بإطلاق رحلة تمكين أصحاب الهمم ضمن منظومة «تم»، وقال: يأتي إطلاق الرحلة في إطار حرص المؤسسة على تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتوفير كل الخدمات والتسهيلات وتمكينهم من الحصول عليها بسهولة وسلاسة، وصولاً إلى تمكينهم في مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا كمؤسسة مسؤولة عن رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تحرص أشد الحرص بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، على وصول الخدمة إلى كل موقع في أبوظبي، وإلى كل باحث عنها من المواطنين والمقيمين بطريقة ميسرة وآمنة وفي أسرع وقت، وأطلقت مجموعة من البرامج والخطط والمبادرات الرقمية التي تتماشى مع استراتيجية الإمارة لأصحاب الهمم.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: يأتي تقديم «رحلة تمكين أصحاب الهمم» بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية في أبوظبي وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين تجربة المتعاملين من خلال تبسيط الخدمات الحكومية الرقمية عبر جوانب الحياة المختلفة، التعليم والصحة والأعمال والدعم الاجتماعي وغيرها، وتمكينهم من الوصول إليها بمنتهى السهولة واليسر، ما يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، والمساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وأضاف العسكر: «من خلال تقديم هذه الرحلة وما تتضمنه من حلول رقمية مبتكرة، نسعى إلى المساهمة في تمكين أصحاب الهمم من تخطي التحديات، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع.

وتأتي رحلة «تمكين أصحاب الهمم» كمبادرة جديدة تضاف إلى سجل حافل من المبادرات التي قدمتها منظومة «تم» لأصحاب الهمم، والتي كان من ضمنها مبادرة «تم» تهتم لأصحاب الهمم وكبار السن، والتي هدفت إلى تسهيل حصول أصحاب الهمم على الخدمات الحكومية عبر الوصول إليهم في أماكن إقامتهم في إمارة أبوظبي، وخدمة «سيارة تم» والتي تهدف إلى الوصول إلى أصحاب الهمم وكبار السن والمقيمين القاطنين في الأماكن البعيدة جغرافياً لمساعدتهم في أتمام معاملاتهم الحكومية عبر منظومة «تم»، حيث تكون السيارة مجهزة بأحدث المعدات التقنية الحديثة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بالإضافة إلى فريق من المختصين الذين تتمثل مهمتهم في مساعدة أصحاب الهمم على إنجاز الخدمات الحكومية في أماكن إقامتهم وبمنتهى السهولة واليسر.