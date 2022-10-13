11 خدمة حكومية على منصة «الشارقة الرقمية» في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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كشف مكتب الشارقة الرقمية عن ضم 11 خدمة جديدة تقدمها 7 دوائر حكومية في الإمارة، إلى منصة الشارقة الرقمية، والتي تتضمن موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً يتيحان العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والسياح.

ويأتي الإعلان عن ضم الخدمات الجديدة إلى المنصة تزامناً مع أسبوع جيتكس للتقنية 2022، الذي يختتم فعالياته الجمعة 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبهذا يرتفع عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الشارقة الرقمية إلى أكثر من 50 خدمة.

وأوضح مكتب الشارقة الرقمية، الجهة المعنية بقيادة عملية التحول الرقمي في الإمارة، أن الخدمات الجديدة تسهل الإجراءات على المتعاملين وتختصر الوقت ويمكن الحصول عليها والاستفادة منها من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز أسلوب وجودة الحياة العصرية في الشارقة.

خدمات عقارية

وأضاف المكتب 4 خدمات عقارية إلى المنصة، تقدم «دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة» 3 منها، وهي: «ترقيم العقارات» التي يتم من خلالها تخصيص رقم للمبنى حسب نظام العنونة في إمارة الشارقة، مما يسهل الوصول إليه والتعرف على موقعه، و«طلب معلومات الأرض بغرض استثمار» التي يجري من خلالها تزويد المتعامل برقم قطعة الأرض الحكومي، ورقم الملك إن وجد، لمراجعة الجهات المعنية من أجل استئجار الأرض، و«طلب معلومات الجار» التي تتيح طلب معرفة بيانات الجار الأرض أو المسكن لأغراض معينة، ويتم تقديمها بموافقة الجار.

ومن خلال خدمة «التقديم على طلب دعم سكني»، التي يقدمها برنامج إسكان الشارقة، يمكن لمواطني الإمارة التقديم على طلبات الدعم السكني المتمثلة في القروض والمنح السكنية، التي تتيح للمواطن بناء المسكن الخاص بأسرته على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له.

خدمات الأعمال

وفي قطاع «الأعمال» بالمنصة، أضاف المكتب 3 خدمات رقمية جديدة تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وهي: «تقديم اقتراح» التي يمكن من خلالها للمتعاملين تقديم المقترحات لتطوير الخدمات أو المشاريع أو أي أمر يخص عمل الدائرة بطريقة سهلة، و«تقديم شكوى» التي تتيح للمتعامل التقدم بشكوى حول أي ممارسات أو خدمات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، و«تقديم استفسار» التي تتيح للمستثمر الاستفسار عن الإجراءات والخدمات مع تلقي الإجابات عنها بسرعة وشفافية.

خدمات عامة

وفي قطاع الخدمات العامة بالمنصة، تم إضافة خدمة «تبرع» التابعة لدائرة الأوقاف بالشارقة، والتي تمكن المستخدمين من التبرع لحساب المشاريع الوقفية في الإمارة، كما تم إدراج خدمة «فتوى» التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية، التي تمكن المستخدمين من تقديم أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالعبادات والمعاملات إلى المفتين المعتمدين في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة للرد عليها والإجابة عنها.

قطاع المواصلات

فيما ضم قطاع المواصلات خدمة «تصريح مواقف ذوي الإعاقة» الجديدة التي تقدمها شرطة الشارقة وتتيح لذوي الإعاقة طلب تصريح وقوف مركباتهم في الأماكن المخصصة لهم رقمياً، ما يخفف عنهم أعباء التنقل والحضور لاستكمال الإجراءات.

رقمنة الحياة

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية: «قدمنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 مجموعة من الخدمات الكفيلة بتعزيز مستوى جودة الحياة في الشارقة، في إطار استراتيجيتنا لتحقيق التحول الرقمي بالكامل باستخدام أحدث التقنيات، وسعينا الدائم لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في أي مكان وزمان يختاره المتعاملون».

وأضاف: «أتوجه بالشكر لشركائنا في الدوائر الحكومية بالإمارة لتعاونهم من خلال إتاحة الخدمات عبر منصة الشارقة الرقمية، بما ينسجم مع خطتنا الطموحة الرامية لمواكبة مسيرة التنمية في الإمارة، التي يعد الإنسان محورها الأول والأخير، وبما يحقق الرفاهية والرخاء للمجتمع».

خدمة الانتقال إلى عقار

وكان مكتب الشارقة الرقمية أطلق خدمة «الانتقال إلى عقار» في ثالث أيام المعرض، التي تتيح للمؤجر والمستأجر توقيع عقد الإيجار وتصديقه، وفتح حساب بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، رقمياً، والتي لاقت ترحيباً واسعاً من زوار الحدث، الذين أشادوا بأهميتها في تسريع إنجاز المعاملات والتخفيف من الإجراءات التقليدية.

وتتضمن منصة الشارقة الرقمية 7 قطاعات من الخدمات، تشمل: الأعمال، المواصلات، خدمات المرافق، الخدمات الاجتماعية، الخدمات العامة، الأمن، العقارات، ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة على الأجهزة الذكية العاملة بنظامي iOS وأندرويد، وإنجاز المعاملات عبرها بسهولة وأمان.