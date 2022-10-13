هايسنس تستعرض مجموعتها من الحلول التكنولوجية في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن مشاركتها في الدورة الحالية من جيتكس جلوبال، معرض التكنولوجيا الأكبر على مستوى العالم، والذي تستضيفه دبي، حيث تستعرض مجموعة من تقنياتها المبتكرة والمتقدمة، التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات، في إطار سعيها للارتقاء بمعايير التكنولوجيا في القطاع. وتهدف الشركة إلى مواصلة الابتكار العلمي والتكنولوجي، وصناعة المنتجات الذكية المتطورة، لتزويد ملايين العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة.

واستقبل جناح هايسنس، سعادة السيد تشانغ يىمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية، والقنصل العام للصين في دبي، لي شوهانغ، اللذين أشادا بعرض التكنولوجيا الذي قدمته هيسنس في منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهدت هايسنس في السنوات الأخيرة فرصاً استراتيجية كبيرة للنمو في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز إقبال الشركات والمستخدمين النهائيين على منتجات وتقنيات العلامة».

وتسلط الشركة، خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2022، الضوء على دخولها مؤخراً القطاع الطبي، من خلال استعراض أحد أحدث منتجاتها، بما فيها تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية، الذي تولى تطويرها فريق الشركة من مهندسي الأبحاث والتطوير، والمزودة بوحدة متقدمة لمعالجة الرسومات التي توفر صوراً عالية الدقة في مختلف أنماط التصوير، بما يناسب المتطلبات العامة والخاصة. وتكشف الشركة عن شاشات للتنظير الداخلي بقياس 55 بوصة، والمزودة بتقنيات مبتكرة، تعزز وضوح الصور وقدرات التواصل.

كما توفر هايسنس أحدث منتجاتها من الشاشات التجارية، بما في ذلك الشاشات التفاعلية، وشاشات العرض الجدارية، واللافتات الرقمية، وشاشات LED، وشاشة العرض الشاملة والمبتكرة HAIO138، بقياس 138 بوصة. وتتميز الشاشة الجديدة بزاوية مشاهدة 160 درجة، ونسبة تباين مرتفعة تصل إلى 7000:1، بالإضافة إلى تقنية الربط السلس، وقدرتها على عرض جميع الألوان السينمائية، وإمكانية استخدامها على أنظمة ويندوز وآي أو إس وأندرويد.

وانطلاقاً من حرصها على تلبية احتياجات قطاع المنتجات المنزلية، يتيح جناح الشركة لزواره، فرصة تجربة تلفزيون 100L9G الليزري، بقياس 100 بوصة، بصورة عملية، وهو أحدث منتجات الشركة من الشاشات العملاقة من سلسلة تريكروما المبتكرة. وساهم هذا المنتج الجديد، في إحداث نقلة نوعية في القطاع، حيث وفر تجربة مشاهدة غامرة ومريحة للعين. وتعرض الشركة أيضاً منتجاتها من أجهزة التلفزيون بتقنية mini-LED، بدقة 8K، ونظام تشغيل فيدا، والتي أعلنت عن إطلاقها مؤخراً.

وأضاف السيد أو: «أسهم العصر التقني الحالي، في إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا وحياة المستخدمين النهائيين، حيث يشهد تطوراً مستمراً في كفاءة الشركات وجودة خدماتها، عاماً بعد عام. ونعرض لشركائنا، من خلال مشاركتنا في جيتكس جلوبال، أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة، المخصصة للشركات والأفراد، والتي توفرها هايسنس في جميع المجالات التقنية. كما نهدف إلى إحداث التحول، واستكشاف السبل المناسبة لذلك، بالاعتماد على التقنيات الذكية. ويمثل جيتكس جلوبال المنصة الأمثل للتواصل مع العملاء، وتعزيز مكانتنا في السوق، والتأكيد على أهمية تركيزنا على التقنيات الذكية في تعزيز مسيرة تحول أعمالنا».

وأطلقت هايسنس هذا العام، تشكيلة كونيكت لايف الجديدة من الأجهزة المنزلية الذكية، التي تتيح للعملاء التحكم بمعداتهم المنزلية باستخدام هواتفهم، من خلال تطبيق خاص، يتيح لهم ضبط حرارة جهاز التكييف أو الثلاجة، أو تشغيل غسالة الأطباق أينما كانوا، بكبسة زر.

وتسعى هايسنس إلى تعزيز حضورها في المنطقة، من خلال حصولها على الرعاية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث ساعد هذا التعاون، على تعريف المستهلكين بالعلامة، ما أدى إلى تحقيق ارتفاع في المبيعات بين سكان الشرق الأوسط.