توقع زوال الهاتف الذكي لصالح النظارات الذكية بحلول 2030

المصدر: دبي - البيان

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توقعت شركة استشارية للعلاقات العامة والتسويق مقرها دبي، زوال الهواتف الذكية في العالم بحلول العام 2030 لصالح النظارات الذكية القائمة على تقنيات الواقع المعزّز. جاء هذا في وقت تشهد دولة الإمارات انعقاد فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» 2022، معرض التكنولوجيا الأضخم في العالم.

وأشارت شركة «فرتشو» للعلاقات العامة والتسويق إلى أن القفزات النوعية والمتسارعة التي تشهدها صناعة اقتصاد الويب 3.0 والعوالم الافتراضية، لا سيما مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي وتقنيات الواقع المعززّ، تُنبئ ببدء نهاية الهواتف الذكية في العالم.

وقال فراس سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «فرتشو» للعلاقات العامة والتسويق على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2022: «على الرغم من إطلاق العديد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء المتاحة اليوم، ظلت الهواتف الذكية ثابتة في مكانتها كأفضل الأجهزة الضرورية لحياتنا اليومية. ولكن التطورات المتسارعة في مجالات تقنيات الواقع المعززّ تجعل من النظارات الذكية بديلاً حقيقياً للهاتف الذكي بفضل حلول محاكاة الواقع التي تقدمها، والتي نفت حاجة المستهلكين إلى شاشة إلكترونية للتواصل. وبدعم من شبكات الجيل الخامس، فإن قدرة تقنية الواقع المعزز على الجمع بسلاسة بين عالمنا الحقيقي والعوالم الافتراضية سوف يجعل من هذه التقنية بعد تعميمها بديلاً رئيسياً للهواتف الذكية».

وأضاف سليم: «ينضم المزيد من شركات التكنولوجيا العالمية إلى سباق الواقع المعزز. والحاجة ملحة أمام الشركات العالمية المتحوّطة للمستقبل إلى مواكبة الطلب المستقبلي للمستهلكين لتجنب مصير شركات فقدت حصتها السوقية في القطاعات التي تعمل فيها، مثل «كوداك» على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، يمكننا أيضاً النظر في احتمال استمرار وجود الهواتف الذكية في غضون السنوات العشر المقبلة، ولكن مع استخدام محدود تماماً مثل الخطوط الأرضية اليوم أو أجهزة الفاكس، التي فقدت ضروريتها في العصر الرقمي».

تجدر الإشارة إلى أن علامات تجارية دولية مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وسامسونغ وأبل تتعمق في قطاعات الأجهزة القابلة للارتداء التي تعتمد على الواقع المعزز لتحافظ على حصتها السوقية في المستقبل. وفي الوقت عينه يجري استكشاف تقنية الواقع المعزز وتطبيقاته لاستخدامها في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، والتصنيع والترفيه والتعليم وغيرها.

ومن المتوقع أن يقوم اللاعبون الكبار من أجل تطوير هذه التقنيات بدفع هذه العملية إلى مستوى أعلى وتعميمها، كما يتضح من الاهتمام المتزايد بتقنيات الـ«ميتافيرس» والتكنولوجيا العصبية واتصال الدماغ بالكمبيوتر، بما في ذلك تلك التي يجري تطويرها من قبل شركة نيورالينك التي أسهم إيلون ماسك في تأسيسها. وكما يتنبأ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، فمن المتوقع أن يتلاقى الأشخاص في عالم الميتافيرس للعمل والترفيه، حيث ستكون النظارات المعتمدة على الواقع المعزز هي المفتاح لدخول هذه العوالم المختلطة وليس الهواتف الذكية.

وعلى الصعيد العالمي، فإن حجم سوق الواقع المعزز الذي بلغت قيمته 17.67 مليار دولار أمريكي في العام 2020 يشهد معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 43.8 بالمئة من العام 2021 إلى العام 2028، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «جراند فيو للأبحاث».

واختتم فراس سليم حديثه قائلاً: «في ضوء الطفرة الرقمية الحاصلة في العالم في مجال صناعة اقتصاد الويب الثالثة 3.0 والعوالم الافتراضية مثل ميتافيرس ومنصات توليد الأفاتار المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Omniverse والتطبيقات الموزعة مثل تطبيق الرسوميات والـ NFT وخدمات بلوك تشين، بات من الضروري على شركات الاتصال والعلاقات العامة في العالم مواكبة هذه الطفرة في عمليات التخطيط الاستراتيجي لعملائها وعند صياغة استراتيجيات العلاقات العامة والاتصالات لهم. وفي حين أن الفرص كثيرة، فإننا نتوقع أيضاً بعض التحديات العالمية الرئيسية، بما في ذلك القضايا الرئيسية، مثل الإجراءات المتعلقة بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية».