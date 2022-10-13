إطلاق خدمة نقل ملكية المركبة رقمياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تسلط هيئة الطرق والمواصلات في دبي في جناحها في جيتكس للتقنية 2022 الضوء على الخدمات التي تقدمها من خلال الحلول الرقمية المختلفة أحدثها خدمة بيع ونقل ملكية مركبة، وذلك من خلال التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، حيث ستساهم الخدمة في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

وقال جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إن خدمة نقل ملكية المركبة من شخص إلى آخر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق «دبي درايفر» تتم بإنجاز التوقيع الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية ودفع المستحقات المالية وأن العملية لا تتجاوز بضع دقائق لاستكمال كل الإجراءات. وكشف جمال السادة عن أن رسوم الخدمة لا تختلف عن الرسوم التي يقوم بتسديدها المتعامل في مراكز تقديم الخدمة وتشمل 350 درهماً نقل الملكية و50 درهماً اعتماد المبايعة لكن الفرق أنه عند القيام بإجراء عملية نقل الملكية عبر الحلول الرقمية يكسب طالب الخدمة الكثير من الوقت.