راشد بن حميد يزور جناح حكومة عجمان

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس دائرة البلدية والتخطيط، جناح حكومة عجمان في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 ورافقته خلال الزيارة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية وعدد من مديري العموم وكبار المسؤولين.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على عدد من أجنحة الجهات الحكومية والشركات العالمية ضمن أكبر تجمع تكنولوجي على مستوى العالم لعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية المستقبلية.

كما أطلقت الدكتورة عهود شهيل منصة عجمان في خمس عشرة دقيقة وهو مفهوم جديد لعرض البيانات المفتوحة والذي يساعد السكان ويمكنهم من معرفة جميع الخدمات والمرافق الضرورية لهم مثل المدارس، المستشفيات، محطات المواصلات وذلك خلال مدة 15 دقيقة سيراً على الأقدام أو عبر قيادة المركبة.