شرطة دبي تعزز منظومة الأمن ميدانياً وإلكترونياً

المصدر: دبي - البيان

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تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع ميدانياً وإلكترونياً، وذلك عبر تطبيق أحدث الابتكارات.

وتعرض القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها بمعرض جيتكس أحدث التقنيات التي تحتوي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في العمل الميداني، ومنها منظومة «درون بوكس» وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المسيرة المؤتمتة، والتي تهدف إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.

وتعتبر شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم تطبق منظومة درون بوكس كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات درون بوكس، حيث يمكن للطائرة المُسيرة الانتقال إلى مكان الحدث مباشرة عبر التحكم بها من غرفة القيادة والسيطرة، وتعتبر من المشاريع المستقبلية التي سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي بها، ويمكن الاستعانة بها في العديد من الأحداث والفعاليات.

دوريات غياث

وفي منظومة تعزيز الأمن ميدانياً أيضاً، تم عرض دوريات «غياث» الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، حيث تمتلك غياث مزايا وقدرات تلبي متطلبات الشرطة، وتتيح الحفاظ على المكانة الريادية لأفضل معايير الدوريات الأمنية العالمية.

وعلى جانب تعزيز منظومة الأمن الإلكتروني، عرضت شرطة دبي في «جيتكس» خدمات «ecrime»، وهي منصة تقدم خدمات معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية. ويستطيع المُستخدم بخطوات بسيطة تقديم البلاغ من خلال الدخول على موقع ecrime.ae ثم تحديد إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية وتعبئة البيانات، ثم تأكيد رقم التواصل عبر رسالة نصية يتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى وتحديد المشكو ضده.

المركز الذكي والتطبيق

كما توفر خدمات مركز الشرطة الذكي (SPS) الذي يقدم كافة الخدمات للمتعاملين بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة، ويستطيع المتعامل من خلاله الحصول على الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية وفق أفضل الممارسات الشرطية العالمية.

وتوفر شرطة دبي خدماتها الجنائية والمرورية والحصول على الشهادات والتصريح من خلال تطبيقها الذكي الذي طُورته باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي، والمتوفرة بـ 7 لغات مُعتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية).