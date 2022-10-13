«الاتحادي للتنافسية والإحصاء» يطلق الجيل الثاني للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الجيل الثاني من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة في دولة الإمارات، التي تم تطويرها في المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وباعتماد أحدث تقنيات وأنظمة منصات إتاحة وتبادل البيانات المفتوحة ضمن بيئة متطورة وآمنة. جاء ذلك خلال مشاركة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، حيث استعرض خبراء المركز أمام زوار جيتكس جلوبال 2022 أحدث المبادرات الذكية، والحلول الرقمية المبتكرة في مجال علوم البيانات واعتماد التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في إتاحة ومعالجة وتحليل البيانات الإحصائية والبيانات الضخمة.

وقالت ثريا الهاشمي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين الرقمي في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يعد وجود منصة وطنية شاملة لتوفير البيانات الإحصائية المفتوحة ضمن أرقى المعايير العالمية المعتمدة واجباً وطنياً يؤكد التزامنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بمواكبة وتعزيز التحول الرقمي، في إطار الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. وتوفر ممارسات البيانات المفتوحة للحكومات العديد من الفوائد، من أهمها: تعزيز الشفافية، وتكريس ثقافة تبادل وإتاحة البيانات، إضافة إلى الاستخدام الفعال للموارد، ودعم البحث والتطوير، سواءً في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص والأكاديمي.

نظام آمن ومستدام

تعتبر منصة الجيل الثاني للبيانات المفتوحة المحطة الرسمية للبيانات المفتوحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح اكتشاف البيانات المفتوحة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشكل آمن وموثوق، ولا تقتصر خدمات المنصة على إمكانية الوصول للبيانات فقط، بل يمكن مشاركتها بسهولة، وكذلك إنشاء مخططات ولوحات معلومات تفاعلية مخصصة بحسب احتياجات المستخدم، وتغطي المنصة بشكلها الجديد 10 قطاعات حيوية رئيسية، هي: الاقتصاد والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والحكومة والرعاية الصحية والبنية التحتية والاجتماعية والتكنولوجيا والمواصلات، كما يتم تصنيف البيانات بشكل تلقائي بحسب الموضوعات التي يحتاجها المستخدم للمنصة، دون الحاجة للرجوع إلى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتوفير تلك البيانات، ما يسهل على الباحثين والمطورين والطلاب ومتخذي القرار في الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية الوصول إلى البيانات بشكل آمن ومستدام، كما تدعم المنصة تجربة المطور، حيث تسمح لمطوري تطبيقات البيانات بالتفاعل مع برمجة واجهات التطبيقات الخاصة بالمنصة، من خلال دعمها 4 لغات برمجة مختلفة لتعزيز الاستفادة القصوى من المنصة.

مفاهيم

يتيح الجيل الثاني للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة من خلال صفحة البيانات المفتوحة 101 التعرف على المفاهيم الأساسية لسياسات البيانات المفتوحة بهدف إثراء خبرة الأشخاص حول البيانات المفتوحة ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم، إضافة إلى توفير صفحة للأخبار تتيح التعرف على آخر أخبار البيانات المفتوحة في الدولة.