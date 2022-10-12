600 مليون درهم استثمارات «اتصالات من &e» في الجيل الخامس بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خالد مرشد الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى «اتصالات من &e»، أن مشاركة الشركة في معرض جيتكس 2022 تهدف إلى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الرقمية للعملاء وأحدث الحلول التكنولوجية في مجالات مختلفة، أبرزها الميتافيرس ومزيج الواقع «مثل الهولولينز» وعرض التطور التكنولوجي لتوضيح الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المستهلكون خصوصاً الشركات في المستقبل وكذلك عرض مميز للروبوتات وغيرها الكثير من التجارب الممتعة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للإعلان عن تفاصيل المشاركة في معرض «جيتكس» بدورته الـ 42 التي تقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال مرشد إن «اتصالات من &e» قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار في شبكات الجيل الخامس «5G» وحققت نجاحاً منقطع النظير عالمياً، حيث أكدت سرعات 5G المسجلة عالمياً أن شبكة 5G في حدث إكسبو 2020 هي الأسرع على الإطلاق مما جعل إكسبو الحدث الأسرع في العالم، ثم واصلت «اتصالات من &e» رحلة نجاحها في مضمار الأجيال المتعاقبة لشبكات الهاتف المتحرك محلياً وعالمياً وخصوصاً شبكة الجيل الخامس والإعداد للأجيال اللاحقة، حيث بلغت تغطية شبكة 5G إلى 95% من نسبة المناطق المأهولة بالسكان في الدولة وبسرعة تحميل وصلت 3.1 جيجابايت، وتطمح الشركة إلى وصول تغطية شبكة 5G إلى 97% بنهاية العام الحالي، ولقد أسهم ذلك بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتميزة التي تقدمها الشركة للعملاء داخل الدولة إلى بلوغ عدد المشتركين في خدمات «اتصالات من &e» إلى 13.3 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام 2022.

وقال إن استثمارات اتصالات في تركيب ونشر تقنيات الجيل الخامس في الإمارات العام الماضي بلغت ما يتجاوز 600 مليون درهم، حيث استطاعت «اتصالات من &e» أن تكون واحدة من أسرع شبكات الهاتف المتحرك في العالم، وأسهمت بفعالية طوال السنوات الماضية في أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل «FTTH»، والتي بلغت أكثر من 2.60 مليون منزل بإجمالي مسافة طولية تتخطى 12.7 مليون كيلومتر للألياف الضوئية، وأضاف أن «اتصالات من &e».

وأشار إلى أن جناح الشركة يوفر للزوار أيضاً دليل وجهاز التحكم عن بعد للمساعدة في استخدام مزيج الواقع HoloLens، إضافة إلى عرض رؤية التطور التكنولوجي من خلال شبكات الأجيال المتعاقبة، لتوضيح الخدمات التي يمكن أن يستفيد بها المستهلكون والشركات في المستقبل لعام 2025 و2030 وغيرها العديد من العروض التكنولوجية الرائدة والمبتكرة التي استطاعت جذب زوار المعرض إلى جناح اتصالات وإبهارهم.

وحول توظيف هذه التقنيات لتعزيز الاتصال في دولة الإمارات، قال مرشد إن شبكة الجيل الخامس هي شريان رئيس للتقنيات والحلول العصرية التي يشهدها العالم في المعارض والأحداث العالمية الكبرى، وهي شريك موثوق لأحدث الخدمات التي ستحدث تغييرات جذرية في مفاهيم الاتصال والتنقل الذكي، والرعاية الصحية الذكية والتجارة الذكية، والمدينة الذكية، والتعليم، وغيرها.

وأضاف أن «اتصالات من &e» الإمارات استطاعت أن تحقق قصة نجاح رائدة في هذا المجال في معرض إكسبو 2020 في دبي، حيث كان أكثر من 40 % من إجمالي استهلاك البيانات قد تم عبر شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وأكدت سرعات 5G المسجلة عالمياً أن شبكة 5G في حدث إكسبو 2020 هي الأسرع على الإطلاق مما جعل إكسبو الحدث الأسرع في العالم.

وأشار إلى أن نسبة تغطية 5G، تبلغ اليوم نحو 95% في المناطق المأهولة بالسكان، وما زال العمل في الشركة جارياً لرفع هذه النسبة إلى حوالي أكثر من 97 % مع نهاية العام الحالي، منوهاً إلى حرص الشركة على تحقيق التوازن بين كثافة وجودة الاتصال بشبكة الجيل الخامس في المدن الرئيسة، وفي الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق المزدحمة، مثل المراكز التجارية والمناسبات الكبرى التي تتطلب سعة وجودة اتصال عالية.

وحول أبرز ملامح التقدم على صعيد التقدم الشبكي، قال مرشد إن تفوق شبكة الألياف الضوئية في الدولة أسهم بشكل كبير في دعم استخدام خدمات الباقات المنزلية، حيث وصلت نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة بالمنازل أكثر من 99%، ووصلت قاعدة مشتركي الهواتف المتحركة لدى «اتصالات من &e» في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2022، إلى 13.3 مليون مشترك.

وفي ما يخص نسب التغطية للأجيال السابقة من الشبكات، كشف عن وصول نسبة تغطية الجيل الثالث 99.84% بسرعة تحميل لغاية 42 ميغابايت في الثانية، والجيل الرابع المتقدم 99.74% بسرعة تحميل لغاية 480 ميغابايت في الثانية، والجيل الخامس إلى 95% بسرعة تحميل تفوق 3.1 جيجابيت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، وستظل «اتصالات من &e» مستمرة في البحث وإجراء التجارب نحو تطوير أدواتها في هذا المجال واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتحول والتميز.

وأشار إلى أن «اتصالات» نجحت في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات والجهات المحلية، وتشرفت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، ونجحت في نشر أكثر من 50000 نقطة وصول Wi-Fi للجهات الحكومية، والمؤسسات، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، كما تواصل «اتصالات من &e» القيام بدورها كشريك موثوق لقطاع الأعمال، من خلال توفير أحدث إمكانات الربط والاتصال، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي.