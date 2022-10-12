إقبال واسع على منصة «كهرباء ومياه دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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تشهد منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في «جيتكس جلوبال» إقبالاً واسعاً من زوار المعرض التقني الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث تستعرض الهيئة في منصتها باقة من أبرز مبادراتها الرقمية القائمة على أحدث تقنيات الميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز سعادة المعنيين وجودة الحياة في إمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعرض الهيئة أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في المعرض الذي يوفر فرصة مثالية لتوسيع شراكات الهيئة ولقاء الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة من مختلف أرجاء العالم، بما يدعم مساعينا المتواصلة لتعزيز ريادة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات المستقبلية«.

وأشار إلى أن الهيئة تستثمر في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تقنية الميتافيرس، للمساهمة في تطوير مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي وتنفيذ مشاريع مستقبلية تسهم في تطوير العمليات، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف وتحقيق سعادة جميع المعنيين، مشيراً إلى أن نسبة تبني خدمات الهيئة الذكية بلغت 98.99 % حتى الربع الثالث من 2022، كما انتهت الهيئة من التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة.

وأوضح المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة أن المنصة تعرض مجموعة من أبرز المبادرات الرقمية للمدن الذكية والتي طورتها الهيئة والشركات التابعة لها تحت مظلة ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالاعتماد على أحدث تقنيات الميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين.

توقيع اتفاقيات

شهدت منصة الهيئة في»جيتكس جلوبال«توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة، حيث وقعت الهيئة ومركز البيانات للحلول المتكاملة»مورو«التابع لديوا الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس للطاقة، للتعاون في تسهيل التحول الرقمي لتحقيق سعادة المتعاملين ورفع كفاءة وإنتاجية الأعمال. كما وقع مركز»مورو«اتفاقية حصرية مع (3W Networks) التابعة لشركة السويدي إلكتريك، بهدف تبادل المعارف والخبرات الفنية للشركتين، ووقع مركز»مورو«كذلك شراكة استراتيجية مع»صيدليات أستر«أحد قطاعات»أستر دي إم هيلث كير" لتوفير خدمات تتبع سلسلة التبريد لضمان التسليم الآمن للأدوية والعقاقير واللقاحات ورفع كفاءة عمليات سلسلة التوريد.

مشاريع مبتكرة

وتتضمن المنصة أبرز مشاريع الهيئة المبتكرة ومنها: منصة ديوافيرس في عالم الميتافيرس والتي أطلقتها الهيئة مؤخراً لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية عبر تقنية الميتافيرس.