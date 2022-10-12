4 أنظمة رقمية ذكية تستعرضها مواصلات الإمارات في جيتكس

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك مواصلات الإمارات في الدورة 42 من معرض «جيتكس جلوبال 2022» المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، من خلال استعراض أبرز الحلول والأنظمة الرقمية الذكية التي تم تبنيها ضمن منظومة أعمالها وخدماتها المقدمة للمتعاملين.

وأعربت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات؛ عن سعادتها بمشاركة الشركة في هذه الفعالية التقنية العالمية، مؤكدةً حرصها على الحضور سنوياً في هذا المعرض الذي يستقطب أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم، ويشكل ملتقى لا مثيل له على المستوى الإقليمي بما يتيحه من فرص لعقد لقاءات مع قادة التقنية محلياً وعالمياً، وما تنطوي عليه من فرص التعرف على أحدث ما حرر في هذا المجال الحيوي، كما يمثل مساحة مثالية لتبادل أفضل المعارف والخبرات مع الجهات الحكومية والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح للجميع فرصة استشراف اتجاهات التقنية ومواكبتها في شتى المجالات.

وأكدت توكل أن مواصلات الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول الذكي على صعيد أنظمتها وخدماتها المختلفة، وأنها ما زالت تتطلع لتحقيق المزيد في هذا المجال واغتنام كافة الفرص المتاحة للارتقاء بخدماتها وأعمالها وأنظمتها التشغيلية والإدارية على ضوء التقنيات المتسارعة التي تحصل في صناعة النقل على الصعيد العالمي، وذلك لتعزيز تنافسيتها ودعم علامتها التجارية والحفاظ على مواقعها الريادية ومكاسبها المحلية والإقليمية.

وأضافت توكل أن الشركة ماضية قدماً نحو أهدافها الاستراتيجية في الرقمنة والتحول الذكي، وأنها فخورة اليوم بمشاركتها في النسخة الحالية من معرض «جيتكس جلوبال 2022»، حيث تتيح منصة مواصلات الإمارات للزوار فرصة التعرف على مجموعة من أبرز حلولها الرقمية وتطبيقاتها الذكية.

وحول تفاصيل المشاركة الحالية؛ فإن الشركة تستعرض أربعة من الأنظمة الرقمية الذكية التي جرى تبنيها وتطويرها مؤخراً، وهي منصة «مأمن Maaman»، التي توفر حلولاً متنوعة بما في ذلك لوحات المعلومات التشغيلية لمراقبة الرحلات اليومية لكل مدرسة، وتطبيق المشرفات لتسجيل حضور الطلاب والإبلاغ عن أي حالة طارئة أثناء الرحلات، بالإضافة إلى تطبيق أولياء الأمور الذي يسمح بإخطار أولياء الأمور بشأن حضور أبنائهم الطلبة ومواقعهم أثناء الرحلات اليومية مع خيارات التواصل مع مشرفات النقل والسلامة القائمات على الرحلات.

وتعرض الشركة أيضاً خدمة «المسار الأمثل Route Optimization» وهي حل تقني لتخطيط طرق نقل الطلبة وتحسينها باستمرار، وذلك باستخدام خوارزميات خاصة تعتمد على الموارد المتاحة ومواقع الطلبة، وكذلك تطبيق «ون إي تي OneET»، وهو تطبيق واسع يجري العمل على تطويره باستمرار ليشمل مستقبلاً مختلف خدمات الشركة، ويمثل حالياً بوابة لأولياء الأمور لطلب خدمات النقل من مواصلات الإمارات لكل طالب على حدة، سواء كان يدرس في المدارس الحكومية أو الخاصة أو حتى الجامعات، كما تعرض الشركة منصة «مشاركة المركبة Car Sharing»، وهي عبارة عن منصة وتطبيق للهاتف المحمول تقدمه الشركة للمتعاملين الراغبين من الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتيح إدارة خدمة تشارك المركبات والأساطيل المخصصة لنقل الموظفين التي تقدمها تلك الشركات والمؤسسات لموظفيها، وذلك من خلال السماح للموظفين بحجز المركبات وفتحها مع تتبع ومراقبة موقع المركبة وبيان توافرها.

يذكر أن المشاركة الحالية للشركة في جيتكس 42 ستشهد عقد عددٍ من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والاطلاعية مع وفود شركات ومؤسسات حكومية وخاصة من المتواجدين والمشاركين في المعرض، كما سيتم في إطار المشاركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم ذات الصلة.