«مالية الشارقة المركزية» تُدشن 4 وسائل دفع رقمية جديدة لعملائها

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك دائرة المالية المركزية في الشارقة في فعاليات الدورة الجديدة من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، والذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وبحضور واسع من مؤسسات وهيئات حكومية محلية في إمارة الشارقة من خلال منصة حكومة الشارقة المشاركة في هذا الحدث النوعي.

وفي إطار سعيها الدؤوب لتعزيز خدماتها المالية المقدمة لعملائها من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وترسيخ ريادتها المالية، أطلقت الدائرة صباح اليوم، في مقرها بحديقة جنان، باقة من وسائل الدفع الرقمية الجديدة.

الأنظمة الرقمية والذكية

ويأتي ذلك في سياق حرص الدائرة على الحضور الفاعل في المعارض الإقليمية والعالمية التي تسلط الضوء على أحدث الممارسات والإجراءات والأنظمة في المجالات التقنية والتكنولوجية ولا سيما الرقمية والذكية منها، وبالتركيز على المجالات المرتبطة بالقطاع المالي وخدماته، وصولاً إلى تحقيق رؤاها في الاستقرار والاستدامة المالية، والخدمات المالية المبتكرة، والبيئة الداخلية المحفزة.

تجديد وابتكار

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «تتبنى الدائرة خطة استراتيجية طموحة لمواصلة الارتقاء في خدماتها وقنوات تقديمها واستخدامها، وهي خطة تستند على معايير التجديد والابتكار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، وتنعكس في مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية لاستكمال التحول الرقمي لهذه الخدمات وبناء منظومة تقنية أكثر ذكاءً وتنوعاً ومتانة من خلال توظيف أفضل ممارسات وأنظمة التكنولوجيا الرقمية في برامجها كافة».

وأضافت أن الدائرة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين أنجزت باقة من وسائل الدفع الرقمية الجديدة والتي ستمثل خدمات مساندة لنظام الإيصال الذكي (تحصيل)، وتعمل على توفير وسائل دفع وتواصل أكثر سهولة وسرعة ومرونة، حيث دشنت الدائرة عدداً من وسائل الدفع الرقمية الجديدة، وتشمل باقة تحصيل للدفع غير التلامسي، والتي تهدف إلى تمكين المتعامل من إجراء الدفع السريع وبإجراءات مختصرة، وذلك من خلال الدفع باستخدام تقنية التواصل القريب المدى (NFC) بواسطة بطاقة تحصيل الجيل الثاني، دون الحاجة إلى إدخال البطاقة داخل قارئ البطاقات«.

وتابعت هدى الياسي: كما تم تدشين باقة الدفع باستخدام تقنية التواصل القريب المدى (NFC) مع سوار تحصيل، وتعتبر بمثابة نظام دفع غير تلامسي يتم فيه استخدام ميزة التواصل قريب المدى والمتوفرة داخل سوار (تحصيل)، ويمكن الحصول عليه من منافذ خدمة (تحصيل) وتعبئة المحفظة الرقمية المرتبطة به من منصات تحصيل المتعددة ومن ثم استخدامه لدفع المعاملات ذات القيمة البسيطة، وهي بدورها تسهم في تمتع المتعامل بتجربة دفع سريعة وقليلة الإجراءات.

»تحصيل«

وأطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة أيضاً باقة الدفع من بطاقة تحصيل بواسطة التطبيق الذكي»تحصيل" (Soft POS)، وتتميز على غرار الباقات السابقة بأنها تعتمد على نظام دفع غير تلامسي من خلال استخدام ميزة التواصل قريب المدى والمتوفرة على معظم الهواتف الذكية، حيث سيتمكن المحصلون المتنقلون من قبول الدفع بواسطة بطاقة تحصيل الجيل الثاني بتمريرها بالقرب من الهاتف أو الجهاز اللوحي الذكي، بعد تحميل نسخة من تطبيق تحصيل (Soft POS)، دون الحاجة إلى وجود قارئ بطاقات مثبت على الجهاز.

وضمن أنظمة الدفع غير التلامسية التي تم تدشينها، هي باقة الدفع باستخدام تقنية التواصل القريب المدى (NFC) من خلال التطبيق الذكي الخاص بالإيصال الذكي (تحصيل)، وتعتبر نظام دفع غير تلامسي يشبه المحافظ الإلكترونية العالمية كمحفظة آبل Apple Pay ومحفظة سامسونج Samsung Pay، حيث سيصبح المتعامل قادراً على دفع المعاملات الحكومية بكل سهولة ويسر على القارئ الآلي من خلال الحافظة الإلكترونية الخاصة به والمعرّفة على تطبيق الإيصال الذكي (تحصيل)، دون الحاجة إلى استخدام البطاقات بشكل مباشر.

ونوهت الدائرة بضرورة اتباع المتعاملين لخطوات استخدام باقات الدفع بواسطة التطبيق الذكي من خلال خاصية NFC، حيث يتعين على الراغبين في الدفع اختيار الخاصية من خلال التطبيق، ثم وضع الهاتف على القارئ الآلي، والانتظار قليلاً ريثما تكتمل عملية اكتمال الدفع من خلال النظام وعرض إشعار الدفع على التطبيق الذكي.

وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.