جناح حكومة الشارقة يقدم عرضاً حياً لحكومة المستقبل عبر الواقع الافتراضي

المصدر: دبي- البيان

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شهد جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، زيارة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، حيث كان في استقباله الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، واطلع على أبرز المشاريع والمبادرات ضمن مشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس 2022.

زار الجناح أيضاً أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج إسكان الشارقة، وسلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، وعبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والدكتور راشد النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وعبيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وحمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لريادة الأعمال (رواد)، ومنى اليافعي، مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهناء السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، ونور النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين والزوار.

وناقش خبراء في جناح حكومة الشارقة مستقبل حكومات الميتافيرس ضمن ورشتي عمل عقدتا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودبي الرقمية، وبمشاركة كل من خليفة الجزيري، مستشار وزارة الاقتصاد لشؤون الميتافيرس والواقع الممتد، والدكتور مروان الزرعوني، المستشار الاستراتيجي في دبي الرقمية.

وركزت ورشتا العمل على مستقبل الحكومات في الميتافيرس واستراتيجية الإمارات في هذا المجال، الذي يشكل ملامح حكومات المستقبل، أيضاً جرى تسليط الضوء على المكتب الثالث لوزارة الاقتصاد في عالم الميتافيرس، عبر عرض حي ليوم عمل يتضمن عقد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى في العالم الافتراضي.

في الإطار ذاته، عقدت ورشتا عمل حول الجيل الثالث لتقنيات الويب (ويب 3.0)، والذي يمثل مستقبل شبكة الويب العالمية. وبحثت الورشتان نقاط القوة والضعف في هذا الجيل الجديد من تقنيات الويب. واستعرضت إحدى الورشتين رحلة افتراضية في (ويب 3.0) تحت عنوان «رحلة إماراتي في الويب 3.0».

الخارطة الإيجارية التفاعلية

وفي ثالث أيام مشاركته في جيتكس، استعرض جناح حكومة الشارقة مشروع «الخارطة الإيجارية التفاعلية»، وهو مشروع تابع لبلدية مدينة الشارقة، وكلاهما قائمان على تقنيات من الجيل الجديد تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وتتيح الخارطة الإيجارية التفاعلية، للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها للبحث عن العقار المناسب للإيجار عن طريق الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية أو نوع الوحدة العقارية التي يريد استئجارها. وتُسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد وحصر الخيارات أمام مستخدمها بكل سهولة ويسر.