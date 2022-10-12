«أبوظبي للمحاسبة» يعزز شراكته مع مجموعة G42 خلال جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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انطلاقاً من دوره الريادي في ضمان الاستغلال الأمثل للمال والموارد العامة، وحرصه على تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والخدمات السحابية، وقع جهاز أبوظبي للمحاسبة مذكرة تفاهم مع Presight.ai إحدى شركات مجموعة G42 بهدف الارتقاء بجودة أعمال التدقيق في إمارة أبوظبي والتي تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته هذه الشراكة التي بدأت العام الماضي وأسفرت عن نقل مركز بيانات الجهاز إلى البيئة السحابية في مجموعة G42 بهدف تعزيز قدرات الجهاز في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأمن وسرية البيانات والمعلومات ليكون بذلك أول جهة في حكومة أبوظبي تقوم بهذه الخطوة الرائدة، وذلك تماشياً مع الأجندة الرقمية للإمارة.

وتم توقيع المذكرة، خلال معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي يشارك فيه الجهاز لأول مرة، ممثلاً عن الجهاز هيفاء خميس البلوشي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات وعن شركة Presight.ai الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات.

وقالت هيفاء البلوشي: «نستهدف من مذكرة التفاهم مع Presight.ai إحدى شركات مجموعة G42 إلى إيجاد الحلول الرقمية المتطورة التي تسهم في تعزيز عمل الجهاز في ضمان الاستغلال الأمثل للمال والموارد العامة من خلال تبني أحدث التقنيات ومواكبة حركة التحول الرقمي، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويسهم أيضاً في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية في هذا المجال».

وأضافت إن مذكرة التفاهم تضمنت كل ما يسهم في الارتقاء بخدمات الرقابة والتدقيق وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمات السحابة الرقمية والبيانات الضخمة، وبما يعكس الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي بما يخص مستقبل القطاع الحكومي، والتعامل الاستباقي مع التحديات العالمية التي تتطلب تطبيق أحدث الأنظمة الرقمية وفقاً لأعلى المعايير المطبقة عالمياً مما يسهم في تعزيز أداء منظومة العمل الحكومي والارتقاء بجودتها، وتقليل التكاليف المالية والتشغيلية من خلال تبني خدمات الحوسبة السحابية، والتي بدورها تسهم في التقليل من تكاليف صيانة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحقيق وفورات في العمليات التشغيلية.

من جانبه، قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Presight.ai، إحدى شركات مجموعة G42: «تعكس هذه الشراكة التزامنا وسعينا الدائم لتمكين منظومة التحول الرقمي وتعزيز استخدام البيانات بطريقة ذكية ومبتكرة وآمنة إضافة إلى تطوير قدرات الجهاز التكنولوجية في كل العمليات التي يقوم بها ضمن مجالات اختصاصه».

وأضاف الشرجي: «فخورون جداً بثقة الجهاز بخدماتنا الرائدة كونه أول جهة حكومية على مستوى إمارة أبوظبي تواكب حركة التحول الرقمي التي تشهدها حكومة أبوظبي، حيث عملنا سوياً على نقل مركز بياناته إلى البيئة السحابية في مجموعة G42، وسنواصل من خلال هذه الشراكة تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة والبيانات الضخمة لدعم تنفيذ أفضل ممارسات الإدارة السليمة وفق أعلى معايير الحوكمة، وطرح تقنيات رقابية جديدة بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارة وقدرتها التنافسية في مؤشرات الحوكمة العالمية في الرقابة المالية».

وأكد الشرجي على مواصلة المجموعة مسيرتها في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمواكبة التطور الحاصل في مجالات التقنية والبيئة السحابية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمات عملائها.