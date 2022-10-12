غرفة الفجيرة تطلق «خارطة الأعمال» في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2022»، ضمن جناح حكومة الفجيرة، «خارطة الفجيرة للأعمال»، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وياسر علي سيف العطر عضو مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأوضح الهنداسي أن الخارطة هي منصة إلكترونية خاصة تعرض مؤشرات الرخص التجارية وتوزيعها في مناطق إمارة الفجيرة حسب الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية.

وأكد مواصلة جهودها لتطوير الحلول التي تدعم قطاعات الأعمال، وأصحاب المصلحة من متخذي القرار في الجهات الحكومية، فضلاً عن المستثمرين والقطاعات الخاصة ذات الشأن.

وأشار إلى أن الخارطة هي قيمة مضافة في عرض المؤشرات التي تعكس مستوى الكثافة للأداء الاقتصادي لإمارة الفجيرة، وتوضح مناطق توزيع الرخص التجارية حسب نوع النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأكد الهنداسي أن الخارطة تقدم استشارات معلوماتية للأعمال وتساعد المستثمر على اتخاذ قرارات مستقبلية للتعرف على الأماكن التي يمكن من خلالها التوسع والانتشار في السوق المستهدفة.

وزار الشيخ سعيد الشرقي يرافقه ياسر العطر وسلطان الهنداسي جناح إستونيا بدعوة من جان رينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة خلال زيارته للغرفة مؤخراً، حيث اطلعوا على أحدث المنتجات الإلكترونية، كما زار رئيس الغرفة ومرافقوه منصات الجهات المشاركة في جناح حكومة الفجيرة.